越野跑改變人生　廖科樂戒賭戒煙重新起步　跳出舒適圈把握時間

廖科樂中三輟學，飲酒吸煙又打架，其後更染上賭癮，他也承認自己以前很頑劣。直至6年前，他愛上跑步，投身越野跑比賽，逐步戒除陋習。今年初起，他跳出舒適圈，轉行當全職教練，希望有更多時間練跑。33歲的廖科樂明白頂尖跑手的巔峰生涯有限，他必須把握有限的時間，爭取最佳成績，不要讓自己後悔。



廖科樂由2017年起跑山。（顏銘輝攝）

廖科樂是一位土生土長的越野跑好手，在今年的香港山路錦標賽長距離組別排男子第10名。望望那些排在他之上的名字，「阿歹」謝覺偉、「鷹鷹」曾進傑、黃浩聰、「怪獸」曾福祥、曾小強……全是香港跑山界響噹噹的人物。

轉行當跑步教練放手一搏

再望望自己的年齡，12月就34歲了，廖科樂很清楚時間不多，若果他想追上去，不能再浪費一分一秒。廖科樂本身從事飲食業多年，今年初放手一搏，轉行當跑步教練，為的是預留更多時間訓練及休息。

「想喺有限時間做到自己想做嘅事，始終跑步都有年齡限制。」廖科樂說：「見到人哋可以，我覺得只要再用心跑落去，我可能都有機會。我就係抱住呢個心態試一試。」

廖科樂提議到城門做訪問，因為他家住葵涌，城門水塘及針草帽就是他日常訓練的地方。（顏銘輝攝）

廖科樂唸到中三輟學，之後10年的生活可說是一團糟。他回憶道：「我細個好曳，14、15歲嘅時候，我食煙又成日唔返屋企，一班人周圍蒲，又飲酒，一直都係咁曳。曳嘅程度去到細路仔打下架咁。」

「去到廿幾歲，又有新嘅嗜好，就係賭錢。」廖科樂不禁笑道：「嗰時我喺中環返工，一收工就搭船去澳門，玩百家樂，試過一晚輸十幾二十萬。」他任職飲食業，身邊很多同事都有賭博的習慣，他續說：「又試過賭波，一場波買一萬蚊，輸咗又覺得冇乜嘢。」

跑山後，廖科樂在頸上紋身，圖案的意思是開心地跑山。（顏銘輝攝）

因跑步而戒煙戒賭

2017年，某一晚放工，廖科樂見到有人跑步，突然生出一個念頭，買了對跑鞋，放工後去跑步。他說：「嗰陣做飲食，冇人做運動，佢哋知我突然出去跑步，最初覺得我係咪黐咗線！好好笑，我仲記得『你黐咗咩線！跑步？唔好玩啦』！」

他一跑，便愛上。每晚放工都會跑，有時10公里，再加到20公里，愈跑愈有滿足感，「有種好開心嘅感覺出咗嚟，我覺得好實在」。自從有了跑步，他放工就不去賭錢，再慢慢戒煙。

「暫時我仍覺得，跑步係一樣令我專注到咁耐嘅嘢。」廖科樂間中會有這個想法：「如果我呢一刻唔跑步，或者突然間停咗唔跑，我會唔會變返好似以前咁？」所以他一直堅持去跑，不想回到以前的生活。

廖科樂表示最擅長落山。（顏銘輝攝）

練跑幾個月，他膽粗粗報名參加一項在大嶼山舉行的21公里越野賽，「我唔知有攀升，中咗伏，原來要上咁多樓梯，最後梗係抽筋。」儘管在山上吃盡苦頭，但他享受跑山多於跑平路。

「我跑過一場全馬，305（3小時05分），但我覺得跑山少人啲，專注啲，又可以享受多啲，因為有風景。仲有跑山嘅時候周圍好安靜，我好專注落腳、呼吸，好享受自己一個人。跑山就係咁樣。」廖科樂說。

廖科樂之前一直從事飲食業，今年毅然轉行，全身投入跑步當教練。（顏銘輝攝）

喜歡跑80公里以上距離

自2017年起，他跑了三十多場比賽，成績不錯。廖科樂表示喜歡跑長距離80公里以上的比賽，反而覺得短距離衝刺辛苦。2018年在Translantau 100公里排第5名，同年在逆走100取得季軍，組隊參加毅行者亦有第5名。2019年，他初戰UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），花31小時13分完成170公里。2020年初，他在HK 100跑出12小時51分，排男子24名。

廖科樂多次在山賽登上頒獎台。（受訪者提供）

廖科樂難忘這場疫情前的HK 100，他跑到基維爾營有點抽筋，但控制住身體情況，到金山後慢慢恢復過去，發力去追。他說：「個心態仍然想追前面，因為我記得『怪獸（曾福祥）』就喺我前面。張祺豐同我講，佢話怪獸就喺我前面3分鐘，然後我就不停出力追。」那場比賽，他比曾福祥慢7分鐘到終點。

廖科樂是一位很有雄心的跑手，他希望成績可以更上一層樓。（顏銘輝攝）

3年疫情，實體賽暫停。復常後，他發現香港越野跑界新人輩出，舊人亦有進步，競爭比以前更激烈，真的是不進則退。他今年全情投入跑步，一方面當教練開班維生，另一方面自己找了個教練，監察住自己的訓練進度，爭取更上一層樓。

廖科樂參加「揹水一戰」比賽。（受訪者提供）

談到6年多練跑生涯，廖科樂說：「最初可以叫做亂嚟，再直接啲就係每日跑20、30公里，我以為跑咁多就會好勁，結果兩隻腳都傷晒，輪流傷。而家覺得訓練質素更重要，例如每個星期只跑三個強度課，以外嘅日子就恢復同輕鬆啲，咁樣去組成一星期嘅訓練。」

廖科樂認為針草帽的山路很適合訓練，有斜路又有樓梯。（顏銘輝攝）

問到家人的支持，他笑說：「我媽成日叫我唔好跑咁多！」

談起兩三年前去世的父親，他仍難忘一幕：「我爸好少出聲，直至有次我拎咗個獎盃返屋企，佢拎起嚟睇，我見到佢有笑一笑，然後放低，冇講乜嘢。」父親的笑容，成為他跑下去的其中一股動力。

廖科樂近期專心備戰Translantau，希望跑出好成績。被問到目標時間，他說盡力吧。（顏銘輝攝）

廖科樂下個比賽是11月的Translantau 140公里賽，他投入了大量時間針對性訓練及試路，希望跑出好時間。他說：「喺9月時已經冇休息，每日都去訓練，亦加大咗訓練量，每日朝早一課、夜晚一課，令到身體可以適應長時間跑步，過埋呢個星期，就開始減量。近呢一兩個星期有少少攰，但我覺得都接受到。」

他透露年底會參加4in4挑戰，明年初再戰HK 100，看看會不會比2020年那次進步。他表明未來希望參加香港最艱辛的長途山賽香港四徑超級挑戰（HK4TUC），「每年我都有睇，覺得成件事好熱血」。海外賽事方面，他希望可以用26小時完成UTMB。