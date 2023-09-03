UTMB 2023｜首位香港跑手衝線　張敏怡全場女子17名創紀錄

香港越野跑手張敏怡以全場女子第17名完成今年的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），創出香港女跑手的歷來最佳成績。她在當地時間上周六晚上11時多衝線，以29小時14分31秒，跑完172.2公里及9967米攀升的賽道。



作為應屆香港山路錦標賽長距離女子冠軍，張敏怡今年首次挑戰殿堂級越野跑賽UTMB，目標在30小時內完賽。UTMB在當地時間上周五（1日）傍晚6時起步，張敏怡的狀態逐步提升，由第一個檢查站總排名在500外，到81.5公里的大支援Courmayeur升上排300名內，女子排名34位。

她在當地時間上周六（2日）清晨6時抵Courmayeur，由黃浩聰支援她，為她準備好密瓜、薯蓉及熱朱古力作補給。黃浩聰當時表示她「開頭開快咗」，若以30小時為完賽目標，她比分段目標時間快了28分鐘，所以叫她跟住放慢一點。張敏怡一邊吃東西，一邊表示：「其實我OK嘅，只不過我都係上山慢，冇辦法，呢個係我問題。」她在這個主要支援站留了13分鐘，換褲後繼續上路。

張敏怡愈戰愈勇，幾乎每個檢查站的排名都比上一個高，女子排名拾級而上，跑入30名內，再躋身20名內。當她在下午5時多跑到143.6公里的支援站Trient時，黃浩聰已守候多時，為她準備杯麵及密瓜。張敏怡一邊食杯麵，一邊聆聽之後賽道的情況，黃浩聰就為她按摩雙腿及洗腳。她換了對新襪後再出發，在這裏停留了12分鐘。以當時的速度計，她不但可以跑入30小時內，更有望挑戰29小時內。

最終，張敏怡在晚上11時許跑抵Chamonix衝線，時間為29小時14分31秒，總排名141位，全場女子排名17位，在她所屬的女子20至34歲組別則排第10名。UTMB在2003年首次舉行，翻查歷屆成績，之前未試過有香港跑手可以躋身女子前20名內，換言之張敏怡創出歷來最佳香港女跑手成績。

幾年間，張敏怡成長為香港越野跑最強的女跑手。（顏銘輝攝）

UTMB是全球最享負盛名的越野跑賽，在歐洲的阿爾卑斯山舉行，每年都聚集大批精英跑手挑戰。UTMB穿越法國、意大利和瑞士，今屆賽道長約172.2公里，總攀升9967米。跑手會由法國小鎮Chamonix起步，繞一圈回到Chamonix衝線。在這崎嶇又上又落的賽道，張敏怡都可以保持到每小時跑5.89公里的平均時速。

毅行者冠軍楊志成出戰UTMB的比賽。（由受訪者提供）

另一名備受注目的香港跑手「戰神」楊志成，則在99公里因身體不適退賽。