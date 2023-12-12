跑賽變密室逃脫！荔枝窩智能公廁反鎖跑手10分鐘　網友：智能叛變

有越野跑手上周六（9日）參加比賽途經荔枝窩期間如廁，遭政府的智能公廁反鎖，無論使用免觸式還是手動開門掣，甚至打爆廁所內的緊急開門掣，皆無法打開廁所門，要拍門向外大叫求救，被困約10分鐘後，由其他人打爆廁所外的緊急開門掣救出。



The North Face 100 香港越野跑挑戰賽在過去周末舉行。（由賽會公關提供）

環保團體綠惜地球的社區協作總監鄭茹蕙上周六參加The North Face 100香港越野跑挑戰賽2023的50公里賽，早上由大美督出發，跑了20公里多，去到新界東北的荔枝窩，到當地一個智能洗手間如廁，發生了一件意想不到的事件，令她的越野跑賽加插了一個密室逃脫的環節。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙上周末參加跑山賽，途中被困荔枝窩的智能公廁。（資料圖片/顏銘輝攝）

鄭茹蕙在社交網站分享了這次被困智能公廁的經歷。由於這個智能公廁並沒有女廁，只有男廁、家庭友善廁所及傷健廁所，所以她選擇家庭友善廁所。入去後，她用免觸式關門掣，但她表示反應很慢，關門後隔幾秒才發聲指門已上鎖。如廁後，她在免觸式開門掣前揚手，但廁所門並沒有打開，發聲系統不斷重複「門已上鎖」同時亮着代表上鎖的紅燈。

鄭茹蕙不明白為何智能公廁沒有女廁。（受訪者提供）

她不斷嘗試開門，將手動門鎖扭左又扭右，都未能打開廁所門。她表示：「偶爾佢會跳一跳去綠燈（門未鎖上），一秒唔夠又彈返去紅燈（門已上鎖），總之大門仍是緊緊鎖上。好心急，因為已經試咗好多次，好想快啲出到去，繼續比賽。」她表示廁所內沒有任何緊急聯絡方法，手動鎖頭又受制於電腦鎖，無法手動開門。

鄭茹蕙受困於這個家庭友善廁所約10分鐘。（受訪者提供）

她發現廁所內有個綠色的緊急開門掣，就用行山杖打爆緊急開門掣的玻璃，過程中還被碎片割傷手指，最大問題是廁所門仍然鎖上。她表示：「唔係要打三條九嘛，要消防山長水遠嚟爆門？我要成為全球第一位因為俾個失靈嘅智能廁所困住而被DQ（取消資格）嘅越野跑手？」

鄭茹蕙打爛廁所內的緊急開門掣，被輕微割傷。（受訪者提供）

最後，鄭茹蕙只能用最原始的方法求救，就是不斷拍門大叫。被困約10分鐘後，外面有人聽到求救，打爆了廁所外的緊急開門掣，將她救了出來。為免再有跑手被困廁所，她到附近的小瀛故事館，拜託故事館的工作人員寫下告示，張貼在廁所門口。

她表示「嚇餐死」，又耽誤了比賽時間，最終她以9小時32分完成50公里賽，在接近600位完賽跑手中，總排名第204位。

全靠外面有人聽到求救，打爛了廁所外的緊急開門掣。（受訪者提供）

有鄭茹蕙的朋友在社交網站留言「智能叛變呀」、「真正考驗跑手智慧嘅一個CP」、「被智能廁耽誤的跑手」。

根據介紹，這個位於荔枝窩的智能公廁名為「荔枝窩智環保公廁」，由鄉郊保育辦公室聯同建築署、食物環境衞生署和機電工程署合作推展相關工程，希望便利行山郊遊人士。

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荔枝窩智環保公廁使用無接觸式設計，包括水龍頭、乾手機、沖水控制器和自動門。當進入公廁時，只需輕輕揚手，自動門就會迅速打開。在進入廁格後，揚手鎖上自動門，顯示燈及提示音效會提示你是否已經鎖上門。離開時只需再次揚手，自動門就會打開。廁格亦設有傳統手動門鎖作後備之用。這是鄉郊辦首個在鄉郊開展的智能環保公廁項目，他們會在運作初期密切留意使用情況，收集公眾意見，完善公廁運作。鄭茹蕙表示，鄉郊辦知悉她曾被反鎖公廁內，翌日已跟進維修。