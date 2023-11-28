毅行者2023｜方紹聰 吳業坤 伍富橋堅持到尾　30小時走完100公里

藝人方紹聰、吳業坤、伍富橋及消防員朋友Ryan組隊參加毅行者，雖然Ryan身體不適在半程退賽，但前三人堅持到最後，花了30小時19分走完約100公里賽道，在上周六下午跑到屯門的終點。吳業坤及伍富橋皆表示，毅行者期間都後悔參加，但行完之後前者覺得爽，後者亦預計明年會忍不住報名。



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方紹聰、吳業坤、伍富橋及Ryan的隊伍編號270，隊名為「Gang Hike」。他們四人上周五早上9時半由西貢北潭涌起步。行了約3小時半，他們在接近下午1時行到大浪西灣。在傍晚6時多，他們完成頭三段麥理浩徑，行到企嶺下檢查站。隨天色入黑，氣溫轉冷，他們踏上麥徑第四段的上山路。

抱病上陣的Ryan身體開始出狀況，腸胃非常不適，體能下滑，行到沙田坳獅子亭不得不退出，方紹聰、吳業坤、伍富橋繼續餘下一半路程。在上周六的凌晨，他們經過畢架山頂，落九龍水塘，行到城門，開始上針山。

方紹聰在社交網站表示，行針山及草山時「精神狀態非常不佳，極度眼瞓，迷離狀態下上針山」，但他指伍富橋行得很快，「他速度非常高，我同坤哥尾燈都見佢唔到」。日出後，捱過一晚通宵，他們在早上7時多抵達鉛礦坳，開始登大帽山。在11時多，他們落到荃錦坳，衝向屯門，在下午3時多衝線。方紹聰這樣寫：「最後一段是7公里的水塘路，再加5公里引水道。本來這段路是易行的，但當經歷完85公里， 27小時沒有睡覺，這裏就會變成結界，感覺路段不停重複重複。 最後剩低我哋三人一直跑一直跑一直跑，終於到達終點，完成時間為30小時19分鐘。」

坤哥表示行到尾都後悔參加，但「突破自己係爽」。（吳業坤Instagram）

這是吳業坤第二次參加毅行者，上次是2021年的虛擬賽，他花了34小時50分，今年首次挑戰實體賽，成績比上次虛擬賽快。他賽後在社交網站多謝隊友、支援隊及伍富橋太太。他最後寫：「雖然行嗰時又後悔點解參加，不過行完又突破自己係爽嘅。」

方紹聰及伍富橋休息兩日，到周一才發文回顧毅行者。伍富橋表示雖然比目標時間28小時慢了超過兩個鐘，但「笑到最後當贏咗」！他感謝太太兩日不眠不休準備飯菜補給。他透露，行到80公里後，他跟吳業坤都一致後悔參加，「但我哋都知道出年差唔多時候又會頂唔住頸報名」。方紹聰亦感謝支援隊，「冇你哋支援，我哋一定搞唔掂」。