The North Face 100｜張敏怡得100K女子亞軍　曾小強50K封王

The North Face 100香港越野跑挑戰賽2023在過去周末（12月8日至10日）舉行，香港跑手張敏怡在女子100公里賽一度領先，最終得亞軍，尼泊爾選手Sunmaya Budha得到女子冠軍。在50公里賽方面，曾小強及林楚茹分別得男、女子冠軍。



100公里賽在上周五晚上起步，跑手摸黑開始比賽。（由公關提供）

100公里賽在上周五晚上10時起步，參加者需要跑通宵。張敏怡由元墩下檢查站起領先，至烏蛟騰被Sunmaya Budha趕過。Sunmaya Budha以14小時40分正回到大美督終點，成為今屆的女子冠軍，也是全場第3名。張敏怡成功「sub 15」以14小時59分02秒衝線，獲得女子亞軍，也是全場第5名。甄智貽以16小時25秒31秒得女子季軍。

甄智貽在黑夜中行進。（由公關提供）

100公里賽女子三甲。（由公關提供）

男子100公里賽三甲由3位外籍選手包辦，菲律賓的John Ray Onifa技壓群雄，以11小時57分16秒封王，其他選手都慢他只少兩小時，差距巨大。法國的Guillaume Perrot以14小時03分09秒得亞軍，尼泊爾的Arjun Rai Kulung就以14小時47分26秒得季軍。

男子冠軍John Ray Onifa的優勢非常明顯。（由公關提供）

曾小強在50公里賽封王。（由公關提供）

在50公里賽，林楚茹（右）及梁康翹拍住上。（由公關提供）

曾小強力壓譚子康、陸兆康得50公里賽冠軍。（由公關提供）

50公里賽及今屆新增的16公里賽就在上周六早上起步，曾小強以5小時44分58秒得男子冠軍，譚子康及陸兆康分別得亞軍及季軍。女子組方面，林楚茹以6小時29分36秒得冠軍，王芷琦慢約13分鐘得亞軍，季軍是李梓鈞。

林楚茹（中）得50公里賽冠軍。（由公關提供）

16公里賽方面，羅樂賢及林嘉琦分別贏得男子、女子冠軍。另外，歌手釗峰在16公里賽跑全場第37名，男子第24名。

16公里賽女子三甲。（由公關提供)

16公里賽男子三甲。（由公關提供)

釗峰在16公里賽總名次37位。（由公關提供）

今屆賽事引發不少跑手議論，例如賽前不足一周才落實路線，而在50公里及16公里初段有樽頸，出現起步「塞車」的情況。