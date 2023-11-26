毅行者2023｜樂在其中的46小時尾隊　捱兩晚通宵雖辛苦但仍想再玩

樂施毅行者2023在上周五（24日）起舉行，精英選手當晚跑到終點衝線，不用捱夜，但大部分參加者都捱至少一晚通宵，甚至兩晚都沒有合上眼皮。

在星期日（26日）早上，尚有不少參加賽仍蹣跚地在山上前行，包括編號1295的隊伍。他們在周日中午抵達屯門，成為今屆最後一支完成的隊伍，足足行了46小時45分。他們皆是經驗豐富的毅行者，最年輕的成員都超過50歲，賽後均承認辛苦，但渴望下屆繼續玩。



KK（左起）、遠仔、波士及Patrick成為今屆最後一支返抵終點的毅行者。（顏銘輝攝）

記者周日清早入到屯門的毅行者終點，發現尾隊編號1295的隊伍尚未到達最後一個檢查站。與其呆等，不如動身，逆走毅行賽道，前去找這支隊伍。沿樓級上到麥理浩徑的引水道馬路，途中遇上不少隊伍，有的疲倦不堪，有的說說笑笑，既有本地人，也有內地人。當見到記者的鏡頭又聽到加油，他們皆精神一振。

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走了5公里路，進入大欖涌水塘畔的環塘山徑，在上午11時25分遇上了1295這支隊伍。帶頭的是一位包住頭巾的伯伯，他叫KK，經歷兩晚通宵後仍然精靈活潑，行到引水道的馬路還有體能慢跑一小段，但他的左腰有點痛，最後行路的姿勢有點怪，需要用行山杖幫一幫手。

見到鏡頭，KK馬上「擺甫士」。（顏銘輝攝）

KK後面的是隊長波士，還有兩位隊員Patrick及遠仔。一看波士，就像隱世高手，聲線雄亮，腳踏一對認不出品牌的跑鞋，不用戴帽或太陽眼鏡。

遠仔（左起）、波士及Patrick徐徐上樓級。在他們身後的是「掃尾」的義工。（顏銘輝攝）

Patrick剛好相反，做足防曬，帽子蓋頸，還戴手袖，但最令我留下印象的是一對長襪，右腳的襪寫住「永不」，左腳則是「言敗」。

遠仔是團隊中最年輕的一人，但狀態不是太好，在環塘山徑撐住行山杖慢慢走，但他十分健談，常常跟「掃尾」的義工聊天，分享他以前參加毅行及當支援隊的經歷。他多次表示最享受當支援隊，可以飲住紅酒、歎住羊架等人。

行山徑時，波士及Patrick一起殿後，照顧住遠仔。（顏銘輝攝）

就是這樣看似輕輕鬆鬆，波士、KK、Patrick及遠仔走完引水道旁的馬路，接樓梯落青盈路，那段樓梯路雖短，但幾大級，對於走了近100公里的參加者，都有點難度，要步步為營。落到青盈路，最後700米走馬路，入國際十字路會衝線。

這支隊伍的編號是1295。（顏銘輝攝）

在現場工作人員及義工的加油聲中，他們在中午12時45分抵達終點，全程共花46小時45分，捱了兩晚通宵，成為最後一隊完成的毅行者。

被問到完成的感受，KK說：「辛苦到想死！（點解玩到咁多屆？）又唔知點解！」

波士（左起）、KK、Patrick及遠仔在歡呼聲中回到終點。（顏銘輝攝）

波士說：「玩毅行者嘅樂趣，你係參加過先至知。全部都係講合作，大家去訓練，總之要成功，八隻腳四個心共同完成一個創舉。」

Patrick說：「玩呢個賽事好辛苦，路線咁長，你有班朋友喺度，落場4個人一條心，我哋都有support team幫助我哋完成賽事，可以俾自己同埋班朋友一個好好嘅回憶。」

KK一馬當先衝線。（顏銘輝攝）

他們本身計劃39小時完賽，想不到花了46小時，遠仔似乎有點自責，他說：「感受就係要訓練充足，因為我操練唔足，拖垮咗佢哋，我係最慢嗰個，拖慢咗佢哋。」

隊長波士即說：「唔好話拖垮！我都話，大家每個人落場，不論狀態樣樣都有高低，大家合作完成一樣嘢先係最緊要。」

他們上周五下午2時在北潭涌起步，傍晚6時抵達大浪西灣，晚上9時多行完麥徑第二段到北潭坳。當他們翻過牛耳石山及雞公山，落到企嶺下時已是上周六的凌晨接近4時。

撐上馬鞍山坳，經過昂平，上周六早上10時20分抵達基維爾營，之後行到下午3時多登上畢架山。落九龍水塘，行往城門，之後登針山及草山，落到鉛礦坳時都差不多是周日午夜。用多半日時間，越過大帽山，落到屯門衝線。

入到會場，他們翻出自己的隊伍編號，尋找道具，準備打卡拍照。（顏銘輝攝）

問到4人的年齡時，他們表示這是個「50、60、70」的組合。最年輕的遠仔說：「就係我呢個50+拖垮咗60+同70+。」

對於遠仔的自責，年紀最大的KK笑說：「佢講真話啫，佢老實呀！」

波士打圓場：「唔係嘅，每個人身體狀況、準備狀況，大家都有不同準備，準備不足、訓練唔夠都唔緊要，最緊要係合作完成。」

他們以46小時45分回到終點。（顏銘輝攝）

他們4人都是資深的毅行者，例如Patrick已經第11次參賽，資歷最淺的遠仔都行過3屆，還未計他豐富的支援經驗。

對於成為尾隊回來，波士說：「好得意，頭我哋就一定攞唔到，咁咪執個尾彩！」他表示上屆毅行者，他也是尾隊的成員。

遠仔則說：「唔係特登，真係一個意外嚟。」他仍然覺得自己慢腳，加上累，拖慢團隊。

作為最後一支回到終點的隊伍，遠仔（左起）、Patrick、KK及波士上台獲頒完成獎牌。（顏銘輝攝）

捱兩晚通宵，4人在賽道上都多少出現過幻覺，遠仔說：「我慢，瞓得最少，所以有幻覺，見到小動物，其實係木頭！以為見到包檸檬茶，原來唔係檸檬茶係朵花囉！」

Patrick也說：「一定有，睡眠不足，體能消耗又大，喺四方山上大帽山時，我係同遠仔一齊行，行行下迷迷糊糊，係咁向山頂行，忘記咗遠仔需要我照顧，意識好唔清晰，剩係識行行行。」

那麼辛苦，中途有沒有想過放棄？波士高聲道：「一定冇！」

不過，遠仔隨之說：「有！絕對有！」但他語氣一轉再說：「但就好似次次都話出年唔玩，但又繼續玩，都唔知點解。」

被問到大家怎樣幫行得慢的遠仔，波士說：「佢唔使點樣幫，最緊要畀時間佢休息，不過硬係畀得唔足夠。」

遠仔說：「原因就係因為我慢囉，我行到嚟，你哋又開始行嘞。」

波士說：「唔緊要，最緊要下次大家準備充足再嚟過。」

雖然自覺行得慢，但被問到會否繼續參加毅行者時，遠仔肯定地說：「一定會，因為呢班朋友好好玩。」