跑鞋推薦2024｜ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧　十大值得入手款式上篇

ASICS、Nike、New Balance、adidas等各大品牌在2024年繼續推出各款慢跑鞋、比賽鞋和越野跑鞋，綜合外國跑鞋網站的跑鞋推薦清單，選出十款值得留意的鞋款，今篇【跑鞋推薦2024｜十大值得入手款式上篇：ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧】先介紹其中五對，稍後將推出下篇，敬請讀者留意。



ASICS路跑鞋

ASICS NOVABLAST 4

【跑鞋推薦2024】ASICS NOVABLAST 4。（官網圖片）

ASICS的NOVABLAST是品牌旗下最獲好評的慢跑鞋之一，第3代大獲好評（按此觀看第3代鞋評）。第4代NOVABLAST 4已於海外上市，根據ASICS官方宣布，香港將於1月推出。

ASICS NOVABLAST 4是主打回彈的慢跑鞋，中底採用獨特幾何結構的FF BLAST+ ECO物料，提供足夠回彈腳感。今代跑鞋更有不少微調：

1.鞋舌由上一代的薄型設計改為部份位置加厚，令跑鞋更貼腳

2.鞋領往斜上方延伸，提升腳跟位置舒適度

3.彈床式外底加闊，令跑鞋更穩定

【跑鞋推薦2024：ASICS NOVABLAST 4細節，按圖瀏覽】

Nike路跑鞋

Nike Alphafly Next% 3

【跑鞋推薦2024】Nike Alphafly Next% 3。（公關圖片）

傑騰（Kelvin Kiptum）在2023年芝加哥馬拉松打破傑祖基壟斷，以2小時00分35秒成為新世界紀錄保持者，穿的正是Nike Alphafly Next% 3。

Alphafly Next% 3繼續以Air Zoom氣墊、Flyplate碳纖維板和ZoomX泡綿製作中底。品牌稱，今代的主要更新包括：

1.一體式鞋底，從後跟到腳趾提供更為穩定的力量傳送

2.全掌Flyplate碳纖維板更闊，助推力更穩定

3.全新Fast Shot外底，提升抓地力

4.全新Atomknit 3.0鞋面，透氣度和包覆力兼備

【跑鞋推薦2024：Nike Alphafly Next% 3細節，按圖瀏覽】

+ 2

Nike越野跑鞋

Nike Zegama 2

【跑鞋推薦2024】Nike Zegama 2。（官網圖片）

Zegama是Nike的長途越野跑鞋，2024年將推出第2代。今代最大變當革當然是外底採用Vibram Megagrip，繼2023年觸目之作Ultrafly後，再次改變「鞋底好跣」的「Nike特色」。

根據外國鞋評，Zegama 2重量僅為320克（男裝）及264克（女裝），算是輕巧，而且適用於多種路況，崎嶇與濕滑路段皆宜。

【跑鞋推薦2024：Nike Zegama 2細節，按圖瀏覽】

adidas路跑鞋

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（官網圖片）

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1在柏林馬拉松以破女子全馬世界紀錄的戰績驚艷登場，138克的重量（男裝US 9）是其最大賣點，僅比一個合味道大裝杯麵重4克，那是adidas有史以來最輕的競速跑鞋！PRO EVO 1首批貨量全球只得521對，索價500美元，據悉跑鞋將於1月限量到港，願意一擲千金的跑友們，記得留意品牌最新消息。

【跑鞋推薦2024：adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1細節，按圖瀏覽】

NNormal越野跑鞋

NNormal Kboix

【跑鞋推薦2024】NNormal Kboix。（官網圖片）

「山神」Kílian Jornet建立品牌NNormal，王牌跑鞋Kjerag於2022年在越野跑界掀起熱潮（Kjerag鞋評按此），來到2024年，Kílian再為跑友帶來話題，即將推出可拆式中底的跑鞋Kboix，現正招募150名跑手參與試驗。

品牌為Kboix提供3款中底：主打輕柔的Kb1（Soft）、主打實淨與速度的Kb2（Reactive）、主打回彈的Kb3（Bounce），讓跑者應付不同距離、不同路況的訓練。有興趣了解更多，跑友們可瀏覽官網（按此）。

【跑鞋推薦2024：NNormal Kboix細節，按圖瀏覽】

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