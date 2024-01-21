渣打馬拉松2024｜張耀樑莊司暘拍住上珍惜「兄弟情」　目標破220

張耀樑及莊司暘兩位本地好手拍住上，成為今屆渣打香港馬拉松第二及第三快的香港跑手，僅次黃尹雋。兩人近年經常一起訓練，成績並駕齊驅，令人想起當年的紀嘉文與陳家豪。張耀樑及莊司暘賽後認同這樣的「長跑兄弟」關係十分珍貴，互相推動對方進步。



張耀樑衝線後，與「港一」黃尹雋慶祝。（蘇煒然攝）

張耀樑以2小時24分51秒跑完今屆全馬，排全場第18位，也是第二快的本地跑手。張耀樑今次還入選港隊，參加同時舉行的亞洲馬拉松錦標賽，以第10名完成。莊司暘慢張耀樑不足1分鐘，以2小時25分44秒跑完，在今屆渣馬排全場第19位。

張耀樑及莊司暘很珍貴兩人互相競爭及成長的關係，後者說：「好寶貴，有一齊奮鬥嘅人、一齊唔服輸嘅人，無論對競技水平，定係練習氣氛同心情，都有好大助益。有一個難分難解嘅夥伴，就令自己進步得愈嚟愈快。」

今屆渣馬最快的3位香港跑手，分別是黃尹雋（左起）、張耀樑及莊司暘。（蘇煒然攝）

張耀樑也道：「我哋兩個人會互相推動，成日一齊練習，呢樣嘢好難得、好珍貴。」但他補充，兩人還未能跟紀嘉文及陳家豪比較，「佢哋兩位都好多年保持到高水準，我哋暫時都未能同佢哋相提並論」。

張耀樑及莊司暘在四五年前認識，去年一起代表港隊出戰大邱馬拉松，但他們異口同聲表示最難忘的經歷並非出國比賽，而是日常訓練。莊司暘說：「上星期，渣馬前9日，我哋練咗一課好高質，佢做咗5K個人最佳時間，我亦做到唔錯嘅時間，以前覺得外地選手喺練習做到呢個時間係難以企及，但而家自己練習都可以接近到，有個強心針作用。」

談到對方的風格，莊司暘說：「阿樑喺練習係穩定啲，我就相比急啲。我急嘅時候，佢會拉一拉我，令我自己唔會未到比賽就谷起咗狀態。去到最尾，佢又推到我，佢係好識平衡嘅感覺，好幫到我。」但張耀樑就認為莊司暘配速穩定，「係佢帶住我跑，有呢個成績，一半係我自己，有三分一係（歸功）佢，互相推動」。

張耀樑（中）及莊司暘（左）完成全馬比賽，陳家豪（右）在終點迎接他們回來。（葉詩敏攝）

張耀樑認為兩人性格大不同，他是個「大細路」而莊司暘則十分成熟。在今屆渣馬，陳家豪在終點等待兩人回來「接放學」。張耀樑說：「有佢（家豪）最好，到佢狀態好番，一齊練嘅時候更加開心。疫情期間，冇乜比賽，但佢係好高峰，我哋都跟唔到佢。佢成日話我哋超越咗佢，其實除咗全馬都唔係。」

張耀樑身上滿上貼紙，上而的字句皆出自陳家豪手筆。（葉詩敏攝）

被問到接下來的目標，他們皆希望跑入2小時20分內。莊司暘說：「最大目標係今年破220，達到體院24至26年嘅標準，我上年透過青年標準入體院，而家最大目標都係220內。」張耀樑說：「我哋目標一樣，都係呢個大關，但我就未必望住入體院，我仲有工作。」