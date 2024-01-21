渣打馬拉松2024｜釗峰兩日跑兩場滿意成績　戰畢泰國山賽連夜返港

歌手梁釗峰（釗峰）近年積極參加跑賽，兩日跑兩場，昨日在泰國跑完山賽，坐夜機返港，今早就參加渣打香港馬拉松十公里賽。雖然時間比去年慢1分鐘，但考慮到準備時間不足，釗峰已經很滿意這個時間。他表示今日天氣乾爽，有利跑手們發揮。



釗峰連續兩屆渣馬出戰十公里賽，今年以52分22秒跑完，平均每公里用5分15秒。釗峰賽後透過短訊回覆記者：「今年同樣挑戰10K，成績52：22，同上年比較差不多，慢1分鐘。」

他續表示：「感覺已經好滿意，因為剛剛尋日完成泰國越野跑山賽，昨晚才夜機返港，沒有太充足時間復原以為會大大影響發揮，所以有呢個成績已相當收貨。」他透露昨日參加泰國山賽的15公里組別，但行錯路，跑了25公里，換言之他這兩日跑了35公里。

對於今年渣馬的天氣，他表示有利跑手發揮，「好乾爽，無比想像中寒冷，所以大家都好似易發揮咗」。