跑鞋推薦｜2024年3月新款：New Balance REBEL v4 HOKA最新路跑鞋

踏入三月，跑鞋市場依然活躍，主打輕鬆跑的全能跑鞋全面進駐，包括有利發揮速度的New Balance FuelCell Rebel v4、adidas的慢跑鞋SUPERNOVA系列及PUMA的Velocity NITRO™ 3。

至於備受跑友歡迎的ASICS，亦有METASPEED PARIS系列登場。



跑鞋推薦．2024年3月新款

New Balance FuelCell Rebel v4

New Balance在2月中旬已率先舉辦試跑活動，事先張揚FuelCell Rebel v4，跑鞋3月1日起正式上架。詳細試後感尚需時間整理，但在正值馬拉松備戰周期的最後減量階段，經過一次慢跑加兩次速度課，FuelCell Rebel v4雖然沒有內置碳纖維板，但因為鞋身輕巧，令「翻腳」更快，對於速度發揮感覺清爽俐落。不過慢跑則未必是最佳選擇，有大材小用之感，而且跑鞋外底的耐用度，仍有待驗證。

【跑鞋推薦．2024年3月新款】New Balance FuelCell Rebel v4。（公關提供）

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跑鞋推薦．2024年3月新款

HOKA CIELO X1

香港市場2023年經歷減價清倉之亂後，HOKA重整旗鼓，今月有競速路跑鞋CIELO X1上市。HOKA此前有ROCKET X作為競速路跑鞋，兩代之後，品牌改推全新的CIELO X。外國跑步網站已率先測試這對碳板跑鞋，認為其比ROCKET X更推崇前掌著地，《01體育》稍後亦將實測這對新跑鞋，跑友們可留意我們的報道。

【跑鞋推薦．2024年3月新款】HOKA CIELO X1。（公關提供）

跑鞋推薦．2024年3月新款

adidas SUPERNOVA RISE

adidas SUPERNOVA STRIDE

主打輕鬆慢跑的SUPERNOVA系列，過去屢獲殊榮的SUPERNOVA RISE及首次發售的新型號SUPERNOVA STRIDE今月上架。兩個型號均使用品牌重新設計的超級泡棉Dreamstrike+製造中底，這隻物料以屢破紀錄的LIGHTSTRIKE PRO泡棉為創作靈感，重新設計後，提升了舒適度和緩震性能。

跑鞋推薦．2024年3月新款

PUMA Velocity NITRO™ 3

Velocity系列第三代跑鞋Velocity NITRO™ 3，全面升級的氮氣中底比第二代加厚2毫米，加上足以應付任何路況的PUMAGRIP外底，無論對高水平跑者還是入門新手來說，這雙「全能跑鞋」都是好拍檔。

筆者三次實測Velocity NITRO™ 3，跑鞋表現恰如其份，尤其在高強度訓練或比賽之後，以Velocity NITRO™ 3重投日常訓練，能為疲勞的雙腿提供保護。品牌早前於公開活動找來港足傑志前鋒潘沛軒、百米女飛人梁筠宜及跨欄港將梅政揚分享Velocity NITRO™ 3試後感，足證跑鞋多功能用途。

跑鞋推薦｜PUMA Velocity NITRO™ 3 升級氮氣中底塑造全能跑鞋

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跑鞋推薦．2024年3月新款

ASICS METASPEED SKY PARIS

ASICS METASPEED EDGE PARIS

ASICS於2021年推出競速賽鞋METASPEED系列。來到2024年，系列最新型號METASPEED SKY PARIS及METASPEED EDGE PARIS，在品牌贊助的東京馬拉松前正式面世。兩對跑鞋均比上一代輕了約22克，這歸功於全新的MOTION WRAP™ UPPER 2.0鞋面，以及全新中底物料FF BLAST TURBO PLUS。

【跑鞋推薦．2024年3月新款】ASICS METASPEED SKY PARIS。鞋底有橙紅色橡膠。（官網圖片）

【跑鞋推薦．2024年3月新款】ASICS METASPEED EDGE PARIS。鞋底有黑色橡膠。（官網圖片）

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