擁資產又有年金　日本65歲翁退休半年決定再就業　更開心亦有洋蔥

許多人可能認為，一旦到了退休年齡，就能從工作中解脫，樂享晚年生活。不過，也有一些人即便經濟上無需工作，仍選擇重返職場。



日本一名65歲男子，擁有3,200萬日圓資產（約160萬港元），每月還領取18萬日圓（約9,000港元）的退休年金，原本退休時想著「這下不用再工作了吧」，沒想到退休僅半年，他就決定到便利店打工兼職，背後原因也曝光。

6旬翁工作多年終於退休 擁3千多萬日圓資產

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的65歲男子田中哲也（化名），曾在一家大型製造業公司工作38年，60歲時達到退休年齡，之後透過再就業制度繼續工作，直到65歲生日前才正式離開職場。加上退休金與多年積蓄，他的資產約有3,200萬日圓，與妻子同住，並開始每月領取約18萬日圓的退休年金。

由於房貸已經還清，2名子女也已獨立，他原本認為，只要不過度奢侈，就能安穩度過退休生活，因此打算退休後不再工作。

退休初期，田中確實過上了理想中的生活，不必再設定鬧鐘，也不用在平日搭乘擁擠的電車，還能和妻子一起購物、到住家附近散步。然而，退休約3個月後，他逐漸感到生活缺乏目標。田中坦言，自己過去40多年幾乎把所有時間都花在工作上，突然閒下來，反而不知道該做什麼，但家中也沒有富裕到能天天享樂。

就在這時，田中從女兒口中得知，剛上小學的孫子希望明年再增加一項才藝課程，而女兒也提到，老爺奶奶願意協助支付相關費用，因此她認為這樣安排也不錯。

親家願意資助孫輩 老翁開始思考是否該出一份力

雖然女兒夫妻並未向田中要求資助，但他也是在那時才知道，女兒的老爺奶奶願意負擔孫輩的課外才藝及學校相關費用，讓他開始思考，自己是否也應該為孫子做些什麼。田中表示：「我們是不是也該做點什麼？總不能光讓親家那邊承擔費用吧？」妻子則立刻回答：

可是，我們手頭上有那麼寬裕嗎？

聽妻子這麼一說，田中也無法反駁。因為即使擁有3,200萬日圓資產、每月領取退休年金，也不代表未來完全沒有經濟壓力。醫療、長照及住宅修繕等大額開銷，都可能成為退休後的負擔。田中坦言，自己很想為孫輩做點什麼，但也不希望因此犧牲生活品質，甚至必須削減日常開支。

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退休半年後重返職場 月賺約3萬日圓

完全退休約半年後，田中決定重新工作，在車站前的一間便利店擔任兼職人員，每週工作1天、每天約5小時，時薪1,450日圓（約75港元），預計每月可賺進約3萬日圓（約1,500港元）。田中表示，他發現便利店工作需要記住的事情不少，實際做起來也不輕鬆。不過，他笑著說，重新工作後，生活變得更有規律，自己也覺得很開心。

65歲田中哲也重新工作後表示，生活變得更有規律與開心。（示意圖，AI生成圖片）

田中指出，每月約3萬日圓的收入，有一部分會用於孫輩的開銷，如果有結餘，就會存起來。他還開玩笑說：

等孫輩長大、不再需要資助時，我可能會辭職。不過，這份工作需要經常活動身體，對健康很有好處。去健身房還得花錢，但在這裡工作卻能賺錢，可謂一舉兩得。

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