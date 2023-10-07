退休生活｜終可睡到自然醒？她退休3天焦慮大爆發　做一事即痊癒

據台灣國衛院研究，台灣中高齡族群憂鬱症盛行率達到16.3%，大約每6位中高齡者即有1位患憂鬱症，歸咎原因除了衰老病痛、親友離世、子女關係疏離等原因，退休後生活沒有重心，也容易使人憂鬱、退化。



職場上競爭鑽營、為工作苦惱，甚至失眠、焦慮、恐慌，退休後壓力不復存在，不是一切都該迎刃而解、無憂無病？為甚麼退休這道「解憂藥方」，反而成了許多人致鬱的病因？

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據台灣國衛院研究顯示，台灣50歲以上中高齡族群憂鬱症盛行率達到16.3%，大約每6位中高齡者即有1位患憂鬱症。衛福部2022年台灣人自殺率統計更發現，65歲以上長者自殺率較2021年成長2.9％，創下歷年新高，熟齡者已成為每年自殺率數據裏的中高風險群。

台灣陽明交通大學公共衛生研究所副教授，同時也是亞東醫院精神科主治醫生的莊宜芳指出，年齡本來就是自殺的危險因子，特別高齡、男性、獨居者，更是高危險群。高齡者罹患憂鬱症的原因很多，包括身體病變、親友離世、子女關係疏離、生活沒有重心等；另一方面，退休失去社交網絡，不再扮演經濟支柱，也可能讓熟齡族覺得活着沒有意義、人生失去價值等。

工作不只賺錢，也能維持社交網絡、規律生活

她不諱言，離開職場的確是引發高齡憂鬱的成分之一，但不能劃上等號。不過臨床上確實看到不少人對退休懷抱美好幻想，未料真正退休後，反而焦慮大爆發。

「有病人本來想退休後可以睡到自然醒…結果大概2天吧，她第3天就開始覺得可怕，恐慌、失眠…只好回來門診看醫生！」莊宜芳幽默一笑：「所以我叫她趕快回去做兼職，結果就好很多！」

莊宜芳說，大家常認為工作造成壓力，卻忽略了工作還有其他的意義，包括讓人維持規律的生活、保持社交網絡，「即使不再工作了，也要找到等同意義的事情來做。」

尤其現今的人平均壽命約80歲，撇開健康較為不佳的最終階段，至少還有5至10年的活躍期。若退休生活鬆散、沒有結構，反而對心理健康有負面影響，如睡眠容易混亂、無所事事易生焦慮等。事實上，不只是健康的退休族應維持規律生活，也能幫助已出現認知退化的長者延緩老化與退化。

「從高齡就業角度來說，只要對體力與精神負荷不是很大，能維持結構化的生活、作息規律，又能跟人互動就很好；如果還能帶有一點經濟上的報酬，當然更好，因為經濟的安全感，對老年人來說也很重要。」

莊宜芳認為，台灣是全球老化速度最快的地區，如果一味鼓勵退休、把位置讓給年輕人，或覺得「高齡就業就是很苦命」，反倒可能陷入「老年人無所事事→容易退化→造成更大照護負擔」的恐怖陷阱，對於延緩退化及心理健康更不利。

她在歐洲看到許多正向老化的案例，如許多餐廳服務員都是長期任用，一做就到60、70歲，他們對企業的忠誠度很高，講起菜單如數家珍，這樣的工作勞動性不高，但可與人互動，對於大腦活化與社交的價值「無價！」

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日本高齡工作者逾900萬人，4大好處鼓勵就業

事實上，亞洲鄰近國家如日本、韓國皆已邁入高齡化，面對少子、高齡雙刃夾擊，他們在高齡就業上的倡議或可作為台灣借鏡。臺大醫院雲林分院老年醫學部主任張欽凱指出，2021年日本高齡就業者已達909萬人，其中65歲至69歲就業比率達50.3%，70歲以上勞參率也達18.1%。日本政府鼓勵高齡就業，認為有4大好處：

1、保持社會連結：可以交到新朋友，不會有社會疏離感。

2、維持身心健康：透過工作接收外界刺激，維持身心理健康。

3、提升個人價值感：提升高齡者的自信心，覺得有存在價值、是有用的人。

4、傳承經驗給新世代：借重熟齡者的豐富經驗及歷練，提供職場新人協助。



反觀台灣65歲以上的勞參率卻不到10%，這或許與退休族經濟條件較為優渥有關。張欽凱指出，台灣退休所得替代率高，使得高齡者工作意願較低；而社會氛圍也對老人較不友善，覺得他們動作較慢、對3C不熟悉，容易倚老賣老。

另一方面，現行法令配套不足，如重回職場可能影響已領取的勞保年金，對部分退休族產生「剝奪感」。

「從身心健康來看，高齡者繼續工作是利大於弊。」張欽凱說，診間的確不乏退休後因生活失去目標，而產生失眠、胸悶、體重下降等症狀，許多人以為自己交感神經失調、冠心症、糖尿病等，結果一檢查才發現是罹患老人憂鬱症，特別是過去在職場上有一定位階的熟齡男性，發生比例相對較高。

而從台灣國健署2011年及2015年「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」也發現，服務業及零售人員退休後普遍會持續再就業，對心理健康狀況也較佳。

經濟狀況部分，以從未領取退休金或遣散費的高齡者，對生活滿意度感受最好，且心理健康狀態也較為良好。至於退休後沒有繼續工作的高齡者，在情緒上則比持續工作者來得抑鬱。

張欽凱說，從這個角度來看，高齡者延續職場生命，未嘗沒有好處。他建議，高齡族重返職場可以考量幾個重點：

●工作不應造成身體負擔，如雲林有不少老農一輩子沒想過「退休」，卻因體力負荷大，反而造成關節退化、腰痠背痛。

●注意再就業職場環境是否友善，如製造業需要久站，體力耗損大且危險性高，若無適當的職業再設計措施配合，恐怕容易受傷。

●工時維持彈性下，仍可嘗試多元的工作方式，如退休老師到安親班兼課，醫師退休後鮭魚返鄉執業等，都是貢獻所長的好方法。



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