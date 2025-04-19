跑步人誌．袁志林1︱74歲長者慢步人生路　傷感理由開心跑下去

今年大阪馬拉松氣溫頗冷，舉行期間一度下雪，一位伯伯級的香港跑者毋懼寒風，拍片在社交媒體跑步群組分享飄雪實況，令人印象深刻。

本地社會風氣使然，長者似乎只會與到公園散步、耍太極等輕量運動扯上關係，更別說在寒冷天氣下長期暴露戶外吹冷風。74歲的袁志林卻身體力行，證明長者一樣可以做有一定強度的運動和跑馬拉松。

（跑步人誌．袁志林︱系列之一）

攝影：盧翊銘



袁志林腳頭輕快爽利得完全不似一位7旬長者。（盧翊銘攝）

廿年前受鄭裕玲感染起跑

晨早7時，馬鞍山公園海濱長廊已擠滿晨操跑友，10度左右的低溫，袁志林只穿跑步短袖T恤精神奕奕慢跑到場，健步如飛的他，腳頭輕快爽利得完全不似一位七旬長者。

今年2月在兩星期內連跑渣馬和大阪兩隻馬拉松，自非等閒之輩，回說昔日開始接觸跑步的契機，竟是明星效應，「睇電視見到Dodo姐（鄭裕玲）跑渣打10公里，第二年佢又跑，好似好開心，我心諗：『佢都跑到，我都應該得吖？』」

袁志林將心動化為行動，2006年全家總動員與太太、女兒、女婿和教友一行12人浩浩蕩蕩參加渣馬10公里，「跑完一齊飲茶傾偈」，果然很快樂。那一年，他已經56歲。

74歲的袁志林今年在飄雪中完走大阪馬拉松，非常難忘。（受訪者提供）

持續跑下去的原因

跑了兩年10公里，他在本地賽兩度挑戰半馬後，2008年已在渣馬首戰全馬。事隔多年，他還記得初馬之痛：「30公里便抽筋，攰到想死」。首次接觸跑步時已年過半百，為何還要攞苦嚟辛？

袁志林娓娓道來，「曾跟隨教會探訪老人院，看到老人家坐在輪椅上好淒涼。」他希望自己就算年事漸高，仍可維持自理能力，每天持續做運動，「志在晨運令肌肉流失得慢些，唔想連累家人」，盡量將老人院看到一幕「推遲啲發生」。

袁志林每天持續做運動，希望盡量減慢肌肉流失速度。（盧翊銘攝）

快腳變慢腳對成績仍着緊

他在65歲那年退休，昔日曾試過一星期6日、每次跑10公里，也曾以4小時左右跑畢全馬，以及當上視障跑手的領跑員，之後「體能差咗、每日10K頂唔順」，改為每朝晨操慢跑5公里，周六長課才跑10公里。他感慨，那班視障跑手愈跑愈快，近年他的速度已追不上，無法繼續陪他們一起操練。

跑下去的原因縱有點傷感，但他樂在其中，仍不斷報名參加渣馬和海外馬，不再追求速度，常將「我哋呢啲慢腳」掛在嘴邊，然而一提及今年在大阪馬拉松為排長龍去廁所足足等候20分鐘，導致跑步手錶停止計時也不自知，成績超出自己定下的6小時目標，還是說得咬牙切齒：「睇錶5小時52分，以為掂啦，原來停咗錶都唔知，過終點時6小時05分，激死我！」

袁志林說起大阪馬未能在6小時內完成，仍然恨得牙癢癢。（盧翊銘攝）

馬拉松上的「美食家」

哪怕年過半百才起步，累積下來比賽經驗也很豐富，袁志林一年跑兩至三隻馬拉松，已37次出戰全馬。本地賽事佔多數，單是渣馬已經16次，海外馬日本7次、韓國4次、新加坡和台灣各1次。出門比賽的好處是可順道去旅行，袁志林與太太鶼鰈情深，他強調：「不會一個人去，一定同太太。（比賽）跑一日，其他時間行街食嘢。」

袁志林喜歡輕裝上陣，不會帶Gel（能量啫喱），也不帶鹽糖，每次比賽只有手錶和毛巾兩件隨身物，因此沿途全靠大會甚至民間自發提供的食物和補給品補充能量，對各項賽事的食物供應頗有心得，猶如一位馬拉松上的美食家。說着說着各個海外馬的「盛宴」，他不得不抱怨渣馬食物供應量不足，「20多公里香蕉已經派晒，真係好肚餓，頂唔順。」幸好他人老精，鬼老靈，餓極之際突破思維，想到前往救護站一招，成功拿到香蕉應急才能捱畢全程。

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跑得一年得一年

不說不知的是，原來部分本地長跑比賽設有年齡上限，例如街馬定在75歲，袁志林部分跑友已超齡不能繼續參加。渣馬暫時未設上限，年滿20歲或以上已可跑全馬，袁志林坦言：「唔奢望跑到80歲，跑得一年得一年。」

袁志林每年只會跑7個月，香港夏日天氣炎熱，每年5至9月他不會跑步，只會游泳，整年都會做運動，「每個人的衰退速度不同，盡量運動保持身體機能。」

（跑步人誌．袁志林︱系列之一）