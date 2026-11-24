許多人努力工作是為了享受更安穩的晚年生活，但日本專家警告，老年人破產或生活在壓力中的原因之一，正是家中物品堆積如山，以及那些不斷蠶食金錢與精力的「生活負債」。關鍵在於，必須趁著50多歲、身體仍健康的時候，盡可能扔掉或放棄這些「燒錢的東西」。



專家建議的「人生斷捨離」清單，提醒人們必須主動清理那些會成為負擔、佔用空間的項目。因為無論多麼值得紀念的物品，當你無法處理時，「對別人來說都只是垃圾，而且會變成巨額負擔」。

避免老年破產！50歲後人生必做的「8大斷捨離」清單

日媒《President Online》報導，專家指出，「負債」不只是貸款，那些需要花費金錢和精力處理的物品，都是負債。尤其要處理那些「錢在不知不覺中縮水」的項目。

50歲後必做的「8大斷捨離」清單 （01製圖）

「8大斷捨離」清單 ：

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1、多家金融機構帳戶

你真的需要那麼多銀行、網銀或證券戶頭嗎？日本銀行正朝著對閒置帳戶徵收「管理費」的方向發展，讓你的存款在不知不覺中縮水。

專家建議仔細盤點資產，關閉閒置戶頭，以便日後更有效率地管理財務。



2、高級信用卡與會員資格

那些象徵地位的頂級信用卡、度假村或俱樂部會員資格，雖然有高積分或優惠，但若退休後消費頻率下降，高昂的年費與維護成本反而成了負擔。

應審慎檢視使用頻率，必要時降級或解約。



3、不常用的手機 APP 與訂閱

許多應用程式會定期推送促銷資訊，誘使使用者衝動消費。

趁早取消會員資格、刪除這些不必要的 APP 與訂閱，不僅能減少不必要的開支，還能保護個人私隱安全。



4、沉重的家具與大型電器

隨著年齡增長，管理物品的能力和體力都會下降。如果家裡物品堆積如山，清潔工作變得困難，健康風險（如絆倒、摔倒）也會增加。

單人無法搬運的沙發、老舊電器、積滿灰塵的健身器材等，都是老年後搬動困難且容易造成跌倒與骨折的危險因子。趁早請人處理掉，既安全又能釋放生活空間。



專家提醒不斷清理雜物，才能看清真正重要的事物。（AI生成圖片）

5、笨重的鍋具與大餐盤

沉重的鑄鐵鍋或大電爐等物品，隨著體力下降，這些物品使用頻率會逐漸減少，會變得越來越不便，反而佔用地方。

如果覺得最近沒用過，以後也可能不會用了。最好儘早扔掉，改用輕巧耐用的廚具。



6、舊照片與信件

最難處理的就是那些帶著情感價值，卻佔據空間的物品。這些紀念品雖承載著人生珍貴時刻，但若相簿佔據大量儲存空間，最終可能變成負擔。

建議將珍貴照片數位化保存，捨棄不必要的紙本資料，減少家中堆積。



7、曾熱衷的運動與樂器

很多人抱著「退休後再玩」的想法保留球具或樂器。

但與其維護和使用早已老化失修的舊物，不如轉售或捐贈。日後若真想重拾興趣，再重新購買，可能更便宜、更愉快。



8、昂貴但未使用的奢侈品/禮品

這些物品因「價格」和「可惜」而難以割捨，卻長期佔據空間。

與其讓它們繼續在衣櫃深處積灰塵，不如拿到二手店出售，得到合理的報價，既能回收部分價值，也能擺脫後悔的遺憾。



專家提醒，透過不斷清理不必要的物品，才能讓你開始清楚了解什麼對自己來說是真正重要的，什麼是想保留的。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：50歲中年後別捨不得！專家勸「家中8樣東西」該趁早丟掉，以免成為退休養老的負債】