拔去插頭能省電省錢？7類家電常插拔恐釀火災　專家：耗電又傷機

許多人習慣在家電未使用時拔掉插頭以節省電費，但美國家電專家提姆（Tim Hodnicki）提醒，此方法並非適用所有電器，反而可能造成零件磨損、壽命縮短，甚至引發過熱或火災風險，尤其7類家電不宜頻繁拔插頭。



根據台灣能源署與工研院統計，全台灣家庭約7.4%電力來自待機耗電，像是電視的小紅燈、微波爐的時鐘顯示、可用遙控器開關的音響或智慧家電。外出及長時間不使用時，將上述設備拔掉插頭確實能省電，不過部分高功率或需恆定運作的電器斷電反而更耗能，甚至會減少其壽命。

有些家電拔掉插頭不一定省電。（pixabay）

據外媒報導，美國家電專家提姆表示，雖有些電器拔掉插頭確實能省電，但有7種家電不適合頻繁拔插頭，包括雪櫃、洗衣機、烘衣機、洗碗機、微波爐、Wi-Fi機（router）、高功率的烤箱或電磁爐等。提姆解釋，冰箱停止運轉後溫度會快速升高，不僅食物變質，重新插電時壓縮機為了降回低溫會消耗更多電力，機件也更容易老化。

提姆指出，像是洗衣機、烘衣機這類大型家電也一樣，若斷電後會使內建設定消失，頻繁拔插也會讓插座鬆動，損壞風險增加，降低設備壽命。此外，以微波爐為例，提姆表示，其待機時耗電量極低，頻繁斷電只會被迫重設時鐘，無法達到節能效果。

提姆建議，若想安全又有效節電，可採用具開關的延長線，一鍵即可切斷電源，比直接拔插頭更安全也更有效。若要拔插頭，一定要握著插頭本體，而非拉扯電線，避免內部銅線折斷造成短路。若插座具備獨立開關，可用開關控制，比直接拔插頭更安全。

