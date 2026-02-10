大掃除斷捨離｜舊鍋菜刀砧板如何丟棄至啱？圖解廚具分類懶人包

2月中旬農曆新年將至，家家戶戶開啟廚房大掃除模式。然而，光是鍋子就有好幾種，還有菜刀、鍋蓋、砧板等各類物品，複雜的材質常讓大家分類查了老半天，最後因不知所措而全部放回原位。



為此，台灣環保團體RE-THINK特別推出「回收大百科」，將常見廚具一次分類好，讓大家清廚房不再清到懷疑人生。

陶瓷鍋竟是焚化爐殺手？分類標誌看材質

RE-THINK指出，人們最常丟錯的就是陶瓷鍋具。陶瓷鍋、砂鍋、土鍋在內的產品，雖然材質自然，但因耐高溫特性無法燃燒，進入焚化爐後不僅燒不掉，更可能損壞焚化爐設備。這類物品屬於「不可回收」垃圾，且因各地回收標準不一，丟棄前建議用報紙包好，再詢問當地清潔隊處理方式。

常見的不沾鍋（易潔鑊）、不鏽鋼鍋、鋁鍋、鐵鍋、銅鍋，甚至是塗層受損的不沾鍋，則皆屬於「金屬回收」。若是全透明的玻璃鍋，應歸類為「玻璃回收」，且因材質易碎，直接丟棄可能刺傷工作人員，丟棄前務必用報紙完整包覆，標示「易碎品」字樣後交給清潔隊員。

菜刀回收嚴禁直接丟 安全包裹不可少

對於危險性較高的菜刀、水果刀及削皮刀，RE-THINK提醒「再小的刀具都很危險」。回收前務必先用報紙或紙板將刀刃厚厚包住，再用膠帶固定，並在外部寫上內容物或口頭告知清潔隊員，以確保第一線作業安全。

在廚房配件方面，分類需更為細膩

1. 鍋蓋與鍋鏟

不鏽鋼、鐵、銅材質屬「金屬回收」

玻璃鍋蓋屬「玻璃回收」

但矽膠、木頭、尼龍材質則屬於「一般垃圾」



2. 砧板

塑膠及不鏽鋼材質可回收

而木頭、橡膠、複合材質的砧板則屬於「一般垃圾」



RE-THINK也提醒，砧板容易藏匿細菌，應妥善清潔並定期更換以保障健康。

完好碗盤優先轉贈

除了正確分類，RE-THINK也鼓勵實踐綠色循環。家中若有完好無破損的碗盤，建議優先轉贈給親友或社福機構，透過延長產品生命週期減少資源浪費。此外，大家在選購新廚具時，若能依據烹飪需求選擇合適材質，不僅能提升效率，更能延長廚具的使用期限。

透過正確的分類與處理，大家在年前除舊布新的同時，也能有效降低環境負擔。正確回收舊廚具，跟這些「老朋友」好好說再見，既能讓資源重啟循環，也守護了清潔人員的職場安全。

