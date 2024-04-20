尾田自述《海賊王》最終章　是27年來最精彩部份　超越頂上戰爭編

頂上戰爭編，又稱馬林福特篇，先是推進城篇的鋪墊，再到海賊、海軍雙方最強陣容齊聚於「馬林福特」，雙方都有各自必須完成的任務，這個篇章不論是戰鬥、劇情、人物刻劃、伏筆回收，都讓人看得十分過癮，以至於在多年後的現在，它依然普遍被海賊迷們認為就是《海賊王（航海王）》的巔峰。



還記得當年我們在追頂上戰爭編時，就已知道這個篇章會有人死去，也猜測作者尾田榮一郎應該會讓艾斯接下白鬍子的衣缽，但實際劇情卻不是如此，當故事發展至艾斯被赤犬貫穿胸膛後，粉絲的心也跟著被扎穿了，不過也因為如此路飛才能真正成長，不管是身心都得到了大大的強化，並向著成為海賊王的路繼續邁進。

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而近期，《海賊王》漫畫也已進入了最終章，自 1997 年開始連載（27 年）以來，本作已描繪了總計十一編，而最終章是新世界篇的第五編，亦是整部漫畫的最後一編。

對此作者尾田本人也表示最終章將比頂上戰爭編還要精彩，他也認為會比粉絲們想像的更好：

一直以來激勵我繼續畫《海賊王》最重要的動力就是最終章，最終章的故事相當令人驚奇，與它相比頂上戰爭編顯得平平無奇，而且對我來說，頂上戰爭編就只是個路飛在旅途上會遭遇的一個事件，我從沒想過它會這麼受歡迎。



在和之國編結束後，緊接著迎來的就是最終章，而目前正在連載中的「蛋頭島篇」僅僅是它的開頭，但僅從目前的故事看來就非常精彩，包括大熊的故事以及五老星的秘密都讓海迷們看得大呼過癮，依照這個進度看來，或許《海賊王》最終真的會在連載 30 周年期間完結。

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