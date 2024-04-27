宮崎駿獲選2024年時代雜誌百大人物之一　史上最具影響力動畫導演

若要說到動畫界最為偉大的導演，絕對少不了「宮崎駿」的名字，他的作品不僅充滿了創意與藝術性，更包含了諸多發人深省的哲思，即便是早期的作品，放到今日也仍是別具一格的存在，就知道宮老爺子的創作功力有多麽驚人！而為了感謝宮崎駿為動畫所做的貢獻，美國時代雜誌將其選為了 2024 年度的百大最具影響力人物之一，並盛讚他是「史上最具影響力的動畫導演」！



每年時代雜誌都會評選該年度最具影響力的 100 位各界人士，其中包含了藝術、時代象徵、巨人、領袖、革新者與先鋒等 6 項類別，而日本動畫大導宮﨑駿則被列為是「時代象徵」之一。

宮崎駿是一名獨一無二的藝術家，更是殘酷的現實主義者

負責為宮崎駿撰寫介紹文的是曾憑藉《水底情深》獲得奧斯卡最佳導演的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro），他表示宮崎駿的作品激起了一種難得一見的感受，而這是某種不可能出現在現實，只能存在於宮崎駿電影裡的——對美麗認知的顫動。然而，宮崎駿也是一名殘酷的現實主義者，他道出了貪婪、戰爭以及人類的憤怒，他深知是人們塑造，但又摧毀了這個星球，人類是這個世上最好，而又最壞的存在。

宮崎駿獲選2024年時代雜誌百大人物。（Variety）

吉勒摩戴托羅還說道，當他成年後回頭看《龍貓》時，才意識到宮崎駿對他童年的影響有多大，並不諱言的表示：「他是一名獨一無二的創作者，全心全意投入於藝術中，無疑是動畫史上最具影響力的動畫導演！」。

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