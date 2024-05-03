全職獵人草稿新進度　冨樫義博失蹤7個月後現身　明年有單行本？

由冨樫義博所創作的人氣漫畫《HUNTER×HUNTER 獵人》，距離上次更新，轉眼間又過去了將近 1 年半左右，而冨樫老師也已經再度消失了快要 7 個月的時間，不免令讀者們感到有些憂心。在大家的苦等與期盼之下，這位蹤跡陰晴不定的漫畫大佬終於在5月1日現出了身影，並帶來了各位最為關心的《獵人》漫畫草稿最新進度。



在 2022 年 12 月刊出《獵人》第 400 話後，冨樫義博便馬上因為腰痛纏身，再度宣布了休刊的消息，並表示未來漫畫將不再以週刊的形式連載。在這期間，冨樫老師除了在去年 3 月表示正在製作 401 話，以及去年 10 月撂下豪言說要重新開始（Start over）後，便沒有再多的消息。

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下次連載可能會在明年夏季？

如今，冨樫老師發佈貼文表示，自己正在繪製《獵人》漫畫第 405 話的內容，這意味著自去年 3 月到現在，他共製作了近 5 話的內容，照這個進度推測，漫畫下一次累計到 10 話後的更新時間，大約是在明年的夏季至秋季，可以說是跟上一次更新的間隔時間差不多，看來要看到古拿比加（庫拉皮卡）下船，各位還有得等了……。

有趣的是，冨樫老師還在貼文中致敬了老婆武內直子的作品《美少女戰士》，留下了主角月野兔的經典台詞「ムーン・ヒーリング・エスカレーション！」（月光療癒進化），這是用來恢復體力或傷口時的招式，似乎也在暗示著他的腰痛正在日漸好轉當中？（希望如此）

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