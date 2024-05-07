九龍城寨會開續集？信一被網民BL化　陳洛軍、龍捲風誰才是最佳CP

《九龍城寨之圍城》開映1星期，香港票房2千萬，估計會有5千萬，大陸票房3.5億，估計會有7億，不但叫好更叫座，港漫+港產片勝一仗。



龍捲風x信一（剪接片段截圖）

大陸已經不少女觀眾開始將「城寨」BL化，稱信一（劉俊謙）為「城寨最靚的大小靚」，並且開始剪花絮，主題「信一&陳洛軍，龍捲風最愛是誰？」，當男主角被腐女CP化，那證明劉俊謙已經紅了，《九龍城寨之圍城》好大機會開續集。

信一（劉俊謙飾演）（內地謝票現場截圖）

《九龍城寨之圍城》是改編余兒小說，雖然故事改編頗大，但保留角色性格，如果要開續集，有可以改編前傳，亦即是余兒另一本以龍捲風（古天樂）為主角的《龍頭》。

《龍頭》小說，作者余兒

龍捲風一個動作、一句說話、一個眼神，都流露著如此這般的大人物風範。從容不迫、風輕雲淡，彷彿天塌事情，他自有辦法解決。無懼形勢比人強、無畏巨大衝擊與打壓，用汗水、用雙拳，打出屬於自己的疆土領域。

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（九龍城寨之圍城）

所謂時勢造英雄，而他卻是——英雄造時勢！

暴風圈裡，人人身不由己，無處可逃。風急浪高，不善謀大者，只會被大浪吞沒，淘盡壯志。王者龍捲風，大局乃心中之強勢，入世爭雄，氣吞天下，成就一代風流傳奇。

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