《排球少年!!垃圾場的決戰》成台灣影史日本電影第6名　你看了吧

劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》於5月6日週一突破全台票房2億大關，以2億0107萬的票房成績擠下《蒼鷺與少年》，正式成為台灣影史日本電影票房第6名！



《排球少年!!垃圾場的決戰》與《機動戰士高達 SEED FREEDOM》在台灣票房大收！

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《排球少年》票房依舊繼續穩定地向前邁進

還沒進電影院觀影的排民們，快去電影院熱血一番吧！

《機動戰士高達 SEED FREEDOM》

打破過往在台所有《機動戰士鋼彈》系列電影票房紀錄的劇場版《機動戰士高達 SEED FREEDOM》也在觀眾的支持下，全台票房超越2千557萬。

如此優秀的動漫電影，千萬別錯過大螢幕觀影的機會，讓期待已久的感動好好地釋放吧！

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