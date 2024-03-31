iWIN限制二次元創作自由？台灣動漫工會等機構不支持：未有共識

日前「iWIN網路內容防護機構」（Institute of Watch Internet Network）以違反《兒童及青少年性剝削防制條列》為由，將PTT及部分社群網站中的日本成人遊戲相關內容下架，此舉引發ACG族群的不滿，認為已經干涉創作自由。衛生福利部於21日召開討論會議，並提出4點初步結論。



iWIN限制創作自由？衛福部召開會議列出4點初步結論

以《兒童及少年性剝削防治條例》規範二次元創作內容是否干涉到創作自由？在這項爭議出現後，衛福部集邀動漫界（ACG）、網路平臺、民間團體、專家學者及部會代表召開會議討論，並在會後發部新聞稿，以「先自律後認定」為原則提出以下4點初步結論：

1. 創作自由與兒少權益並重

衛福部強調尊重創作自由及創作者權益，但指出維護兒少權益也是國家責任與義務，兩者應該並重。

2. 法律規範有其必要

現行《刑法》訂有散布猥褻物品罪，並且未排除虛擬圖畫；此外《兒少法》對於有害兒少身心健康之網路內容亦訂有自律規範，考量科技發展下還有AI生成的繪圖作品，和真人難以分辨，因此將虛擬兒少性影像納入規範有其必要。

3. 認定標準應更具體

關於最具爭議的「兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫」判定標準，衛福部指出應涉及兒少性交或猥褻行為，同時依故事情節、脈絡、創作目的或製用品用途等條件進行綜合判斷。實務執行相關個案認定，擬由iWIN近期召開多方利害關係人會議認定。

4. 自律先行再由主管機關認定

針對爭議內容，目前iWIN的做法為先通知平臺業者限制瀏覽或移除，並移請地方警政機關、社政主管機關處理。為維護創作權益，未來將先通知平臺業者補上防措施（警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制等）。是否違法則由地方主管機關組成審議小組判定（成員應具有多元代表性），認定屬實後再由地方主管機關通知業者限制瀏覽或移除。

動漫工會、PTT西洽版齊發聲明 拒絕為衛福部新聞稿背書

然而針對衛福部新聞稿中的4點初步結論，臺北市動漫企劃人員職業工會（動漫工會）、ACGN 創作權益推動協會、PTT C_Chat版皆發出聲明，表示會議僅為各方論點陳述，並未有實質討論，各方代表也未在會議中有具體共識，因此拒絕為衛福部的新聞稿背書。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分系統調查，「iWIN」近一個月的網路聲量為37,908筆，圖中可以看見高峰出現在衛福部與相關人士召開討論會議的3月21日，單日聲量為5,956筆。網友討論普遍為對衛福部新聞稿內容的質疑，認為並未解決二次元創作自由被限制的問題，出自動漫工會等單位的「拒絕背書聲明」也引發關注。進一步查看「iWIN」近一個月的網路好感度，也可以發見在情緒比值中負面情緒高於正面情緒。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月21日至2024年03月21日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『iWIN』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】