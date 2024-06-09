盤點《葬送的芙莉蓮》7大金句　反思生命的道理　難怪被稱為神作

憑藉著感動且治癒人心的劇情獲得大批觀眾們喜愛的人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，日前迎來第一季正式完結，使不少粉絲頓時少了一大生活重心，期待新的一季趕緊登場。而《葬送的芙莉蓮》雖然是以魔法使為主題，卻不同於一般設定戰鬥為主軸元素，反倒是細膩的講述一段充滿溫情、詼諧與感動的冒險旅程，劇情中時不時就會出現觸動人心的名言，讓人在觀看的時候，不自覺的就掉下了眼淚，體會並反思生命的道理，甚至連中捷的長髮哥談及挺身而出的契機時，都講出是《葬送的芙莉蓮》帶給他勇氣，可見影響力有麼深厚。



今番，編輯就來盤點《葬送的芙莉蓮》中影響人生的七大金句，或許馬上讓你對於生活會有與眾不同的看法，趕緊來看看吧！

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內容重點

1. 「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」

2. 「你的勇氣或許會被風吹散，隨著時間消逝，但我會帶著關於你的記憶，走向未來。」

3. 「只要是努力過的人都是戰士。」

4. 「好好珍惜邂逅的人吧，能讓人永別一生的並不只有死亡。」

5. 「流淚道別並不適合我們，因為下次再見時會很難為情。」

6. 「芙莉蓮，妳要珍惜每次的相遇，今生的別離不見得只有死別。」

7. 「在人生裡，一定會遇上需要做出重大決定的時刻，作為人類 是無法之後再決定的。」



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