參觀多啦A夢香港展前　這3件事你應該要知道　漫畫原作者是誰？

香港創意教父 SK LAM是AllRightsReserved創辦人，之前「維港黃色橡皮鴨」就是出自他的創意，SK更是位漫畫迷，原來他一直有購買鄭健和漫畫，最近向藤子·F·不二雄女兒勝又日子取得授權，七月十三日在香港舉行《100%多啦A夢&FRIENDS》，五月二十五日在維港上空舉行「多啦A夢」無人機表演。



藤子·F·不二雄女兒勝又日子、SK LAM。（香港漫畫書網提供）

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展（香港）7月13日登陸香港！5月25日公布詳情｜早上11時公開售票！

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100%多啦A夢&FRIENDS

多啦A夢大家應該都認識，但以下三件事，你又否知道呢？

第一件事：《多啦A夢》漫畫原作者是誰？

《多啦A夢》香港叫《叮噹》，作者是藤子不二雄，其實這個筆名是包含兩位漫畫家藤本弘及安孫子樹雄，他們是小學同學，共同使用筆名「藤子不二雄」，並以組合形式出道，於1965年合作繪畫《小鬼Q太郎》。

之後二人繼續使用藤子不二雄筆名而分開發展，藤本弘於1969年創作《多啦A夢》，並且於1989年就改名為「藤子·F·不二雄」，所以《多啦A夢》真正作者是藤本弘，並於1996年過世，享年62歲。

藤本弘及安孫子樹雄，共同使用筆名「藤子不二雄」。（香港漫畫書網提供）

第二件事：《多啦A夢》始及終，有沒有大結局？

《多啦A夢》漫畫於1969年12月由藤本弘（藤子·F·不二雄）創作，共發行45冊。官方曾經推出過結局，1974年3月於《小學三年生》連載7頁，主題是「回未來世界」（みらいの世界へ帰る），中文版叫「再會了，多啦A夢！」

這一話給讀者認為是官方大結局，不過之後藤本弘繼續創作，並且公布說，這漫畫並沒有結局的，相信這個解釋，只是為了IP的未來發展。

大結局？再會了，多啦A夢！（香港漫畫書網提供）

第三件事：唯一授權香港開發的《多啦A夢》遊戲？

Gameone取得小學館授權，1998年12月23日開發並推出少數由日本授權正版《多啦A夢大富翁》遊戲，香港版更找到第一代配音員聲演多啦A夢及大雄。

多啦A夢配音員林保全（1951年10月10日—2015年1月2日）

野比大雄配音員盧素娟（1952年7月20日—2006年7月22日）

林保全（多啦A夢）及盧素娟（野比大雄）配音遺作。（香港漫畫書網提供）

根據Gameone創辦人之一施仁毅所記憶，當年第一天就賣出一萬套，盜版更不計其數，是叫好叫座電腦遊戲。

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