《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終話倒數　剩下兩集時長加碼新情報曝光

由吾峠呼世晴原著漫畫改編的超人氣動畫《鬼滅之刃》，在上個月開播最新一季《柱訓練篇》後，轉眼間就只剩下最後 2 集的內容，不知道是不是為了彌補觀眾們這季集數較少的關係，官方在第 6 話播出結束後，驚喜宣布了接下來 2 集將擴展時長的消息，並預告會在最終話播出結束後舉辦特別座談會，這無疑代表著屆時可能會有海量新情報釋出！



《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終話倒數（x@kimetsu_off）

總共加長了快要一集的份量，實在是太佛啦！

《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終話倒數（x@kimetsu_off）

過往《鬼滅之刃》動畫的每季集數都大約落在 11 集左右，但由於本季《柱訓練篇》的原作篇章幅度本來就偏少，因此僅有 8 集的內容，為此動畫團隊還加入了許多的原創畫面，但令人沒想到的是，團隊竟然在最後 2 回還打算增加更多內容？官方表示，6 月 23 日播出的第 7 集將增加至 40 分鐘，6 月 30 日播出的第 8 集將增加至 60 分鐘，雖然中間包括了電視廣告的時間，但相加起來，也有差不多一整集的份量，只能說官方真的太寵觀眾啦！

+ 17

眾所矚目的「無限城篇」消息快要來了！

除此之外，官方還宣告將在 6 月 30 日最終回播出之時，舉辦特別上映會，屆時會在戲院放映本季內容的第 7 集與第 8 集，並在放送結束後，舉行座談會。沒意外的話，應該就是會在現場宣佈大量關於最終章節「無限城篇」的消息了，至於究竟會是什麼樣的驚喜呢？各位就一同拭目以待吧！

延伸閱讀：劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》 十大超人氣角色背後故事

+ 16

延伸閱讀：

風向大逆轉？《我推的孩子》真人版特報影片曝光，網：「比想像中的好太多！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】