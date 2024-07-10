波與月夜之青蓮簡評：抵玩良心價和風Hollow Knight｜7月新作遊戲｜剛剛 6 月尾有《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy XIV: Dawntrail》、《絕區零》等多款大作推出，可能不少機迷還在忙著清理這些遊戲，不過在接下來的 7 月中有款值得留意的和風平台遊戲《波與月夜之青蓮》推出，《香港01》科技玩物頻道獲官方提供搶先試玩，以下為遊戲簡評。



和風 Hollow Knight

《波與月夜之青蓮》作為橫向平台動作遊戲，玩法和系統大體和經典 Metroidvania（類銀河戰士惡魔城）遊戲《Hollow Knight》空洞騎士頗為接近；像是回復和技能共用資源（即 Hollow Knight 中的絲線，在《波與月夜之青蓮》中則變成茶壺）、在空中以下+攻擊命中敵人時能向上彈起增加高度等，有玩過《空洞騎士》的人都會十分熟悉（沒有玩過就快點去玩，真神作不解釋）。

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《波與月夜之青蓮》還有一個特點就是相當著重空中戰鬥，不單空中普攻的攻速遠比地面攻擊高，更有空中攻擊專用的強化系統。雖說一般橫向平台動作遊戲的空中攻擊都是常用動作，但像《波與月夜之青蓮》般如此著重跳躍和空中攻擊的平台遊戲卻並不常見，頗有新鮮感。

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美術、音樂均出色

《波與月夜之青蓮》的美術風格相當不錯，以相對可愛的風格演繹日本妖怪、傳說、神話等，但有趣在於畫風可愛的同時不少設計卻也給人詭異的感覺，例如這個達磨已經有點令人不安，視覺體驗有趣。

演出細節也不錯，不少場景會在玩家經過的時候有互動反應，例如城堡護衛會在玩家經過城門時拔刀示警等，頗有心思。不過如果仔細看的話，會發現遊戲中角色及敵人的動作、動畫等，比起製作最頂尖的橫向遊戲如《Ori and the Blind Forest 》等還是稍遜一籌；當然整體而言在平台動作遊戲中已算優質。

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但另外很可惜的一點是遊戲中文版竟然還在用「標楷體」，和遊戲本身的和風美術相當不搭調...希望有朝一日遊戲代理商都能注意到字型對遊戲體驗的影響...

拜托，又不是中學生作業，真的不要再在遊戲內用標階體、新細明體了...就算不去特意設計美術字型，用免費的Google思源體也好呀...

遊戲難度高 輕度玩家有心理準備

雖然遊戲的畫風走偏可愛的路線，但可不要被外表騙倒，遊戲的難度並不低，即使記者自問平台遊戲經驗豐富，不少地方也都要嘗試多少才能通過；而且難的地方並不是遊戲後期出現，而是早期的跳台 puzzle 已有相當難度，像是橋姬的一段記者就覺得「這不應該是遊戲剛開始不到兩小時就能到達的地區該有的難度吧」。

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遊戲經常要求玩家做出連續的精準操作，像是由一個平台跳去另一個平台，可能已需要跳躍衝刺->攻擊半空中的物件以重置跳躍次數->再跳躍衝刺的連串操作。而「攻擊半空中的物件以重置跳躍次數」更可說是遊戲的核心機制之一，許多平台都需要順序連續攻擊多個空中的物件才能跳得過，中途失手的話又要從最初跳過，如果並不擅長空中動作，可能會需要更多功夫來練習才能熟練過關。

遊戲中有大量像這種需要攻擊燈籠取高度->衝刺去下個燈籠再攻擊來爬升的地方

總結：價格良心的優質小品



《波與月夜之青蓮》作為橫向動作遊戲，製作水準不俗同時又有一定挑戰性，最重要是遊戲只售 158 港元，記者個人認為相當抵玩；如果近期的大作如《艾爾登法環 黃金樹幽影》或是《Final Fantasy XIV: Dawntrail》等都不合你心意，想找一款和風或橫向動作遊戲的話，《波與月夜之青蓮》會是一個不錯的選擇。

