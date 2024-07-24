《餓狼傳說》x《街霸6》Terry前導預告　黑人Mary還有白人東丈？

《街霸6》自去年 6 月推出就廣受玩家好評，不僅遊戲畫面大升級還新增了「現代模式」照顧新手，如果你也像小編一樣對搓招感到苦手，也可以去使用現代模式體驗連技的快感！



老卡會玩！讓路人 Cos《KOF》著名角色

全新的第二季 DLC 追加角色（capcom）

而在全新的第二季 DLC 追加角色中包含：貝卡（M. Bison）、特瑞·博加德（Terry Bogard）、不知火舞（Shiranui Mai）以及艾蓮娜（Elena），這真的是超級重磅的消息，因為其中兩名角色竟是來自 SNK 的《餓狼傳說》系列。

其中貝卡已於 6 月 26 日正式登場，今日老卡也公開了泰瑞的前導預告，泰瑞可謂是所有格鬥遊戲中最知名的角色之一，招牌的卡車帽、亮紅色背心不只受到女粉所愛，也是許多男性玩家最愛用的角色。

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在本次預告中除了泰瑞亮一手招牌的火焰衝拳（Burn Knuckle）之外，還有許多老卡準備的小彩蛋，例如：喬·東丈（偽）、布魯·瑪麗（偽）以及安迪·博加德（偽）都在場外替安迪加油。

另外，被泰瑞揍的對手也是彩蛋唷！他名叫萊歐（Lao），曾在《餓狼傳說》系列中登場。泰瑞·伯格目前預定將在今年秋季作為 DLC 角色登場於《街霸6》。

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