《排球少年!!》被譽為神作　5個理由令不打排球的你也會迷上

日前劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》 於全台上映，讓這部高人氣運動番再度成為大家的話題焦點。此回編輯想趁奧運日本男排的話題熱度，帶各位讀者一同回顧《排球少年!!》的 5 個好看原因，探討為何它會被許多人譽為「神作」，同時也推薦給還沒入坑的朋友們。



剖析《排球少年!!》5 個被譽為神作的原因！

1. 每名角色刻畫鮮明

《排球少年!!》每名角色刻畫鮮明（ハイキュー!!）

在《排球少年!!》中，幾乎每名角色都有屬於自己的性格及魅力，無論是主角日向翔陽，或者烏野高中的隊友、教練及前輩，甚至是其他高校的對手，透過作者細膩和穿插回憶的描繪手法，讓讀者能更容易理解每名角色的內心，與他們產生一定的共鳴。

2. 不會過度超現實

《排球少年!!》不會過度超現實（ハイキュー!!）

通常運動類型的動漫作品，作者可能會為了增加精彩度而注入一些「超現實」的元素，比如網球打一打突然刮起龍捲風、或是各種有超能力的人出現在籃球場上...等等。但《排球少年!!》基本上沒有這方面的問題，你只會在裡面看到這些高中生不斷努力成長、並在場上團結一心的那種熱血「純粹」，這種偏向寫實的比賽內容也成功引起讀者的好感。

3. 有刺激環節也有搞笑日常

《排球少年!!》有刺激環節也有搞笑日常（ハイキュー!!）

戰況膠著且難以預料的運動比賽往往是最迷人的，在《排球少年!!》裡，每場比賽幾乎都會透過如慢動作、切換視角、暫停時間等手法，呈現高張力的氛圍，讓讀者屏息以待感受每一分的刺激；除了比賽之外，裡面還包括許多隊友之間的有趣互動及搞笑日常，增加了整部作品的耐看性。

4. 作畫呈現優秀

《排球少年!!》作畫呈現優秀（ TOHO animation チャンネル）

《排球少年!!》動畫成功爆紅的原因，必須還得提到它背後製作團隊 Production I.G 高品質的作畫技術，不僅讓每場比賽都充滿動感及魄力，角色的每一個動作更是細節拉滿，其背景音效搭配也拿捏地恰到好處，讓人彷彿親臨現場般，深刻感受這部作品的運動魅力。

5. 充滿正能量

《排球少年!!》充滿正能量（ハイキュー!!）

最後想聊《排球少年!!》在心理層面帶來的影響力，看著裡面的高中生為了進軍全國大賽，每天揮灑大量汗水、將所有青春能量投注在排球場上，尤其身高不到 165 公分的主角日向翔陽，更是一步步克服身材劣勢與高手一較高下，讓即便沒有在打排球的我們，也會被那熱血的拼搏精神給感動，再度相信「努力」真的能改變一切。

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以上就是《排球少年!!》的 5 個好看原因，而原作中的經典戰役「垃圾場之戰」也於 4 月 12 日以劇場版形式登上大銀幕，接續動畫第四季的劇情，在烏野高中在全國大賽第二輪擊敗稻荷崎高中後，他們將對決宿敵音駒高中，這也是日向與研磨兩人首次在正式比賽中交手碰頭，「烏鴉」與「野貓」的垃圾場對決一觸即發。究竟會有什麼樣的火花及精彩場面？著實令人期待！

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