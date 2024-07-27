《HUNTER x HUNTER 獵人》全新單行本9月推出　網民：下船有望

《HUNTER×HUNTER 獵人》是一部由冨樫義博所創作的超人氣漫畫，在全球各地都有許多死忠的粉絲，但要當《獵人》的粉絲真的是一件很辛苦的事情，因為自 1998 年開始連載以來，該作總是不斷休刊，且在進入 2006 年後就已轉為長期休刊，讀者每次要看到最新進度都要等上很長一段時間。



＊《獵人》最近一次刊載是 2022 年的 12 月 26 日

酷拉皮卡下船有望

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而近期，有粉絲發現《獵人》即將在 9 月 4 日發行全新的第 38 集單行本，內容包含 391 話至最新的 400 話，這同時也是睽違兩年後《獵人》再發行全新的單行本，也讓不少粉絲興奮表示：「不會要復刊了吧！？」

根據冨樫老師與集英社於上次休刊時所說，《獵人》未來將不再以週刊形式連載，但近期老師每天都在 X 上分享作品的進度，加上新單行本的發售，表示今年內是真的很有機會看到《獵人》復刊，如真的復刊，樂觀推測至少是 400～415 話沒問題，但不知 15 話內酷拉皮卡有沒有機會能夠下船？

冨樫老師的 X：https://x.com/un4v5s8bgsvk9xp?lang=zh-Hant

冨樫老師在X上分享《HUNTER x HUNTER 獵人》的新進度：

目前尚不知曉獵人不以週刊形式連載那會改成什麼樣的模式，另外，對全新第 38 集單行本有興趣的讀者可以持續關注各大書商。

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