One Piece Day 2024現場直擊｜打卡位有心機 Live有Ado陣容極豪華｜多年來紅遍全球、連載至今仍人氣不減的 Jump 台柱漫畫《One Piece》海賊王，近來每年均會舉行大型 fans 活動「One Piece Day」，《影港01》科技玩物頻道記者有機會現場參與這場盛會，以下為現場直擊報導。



One Piece Day 2024 海賊王 Fan festival

One Piece Day 是《One Piece》海賊王的年度重點活動，記者自己是首次參加，從官方網頁的記錄來看是由 2022 年開始舉行。

One Piece Day 2024 於幕張展覽館（幕張メッセ）1~3 號展覽廳舉行，3 個 hall 加起來的面積非常大、體感和動漫節整個會場差不多。但裡面的佈景和擁位數量並不是很多，不像動漫節塞得密密麻麻，好處就是不會逼，就算入場人數，多走動也十分自由。

攝影：林卓恆

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One Piece Day 2024 會場精彩內容重溫：

會場入口



擺放了尼卡型態的路飛模型，入口背後則貼有 One Piece 名場面投票結果，不意外地是由和前進梅利號告別的一幕勝出。其他集體回憶級的名場面如娜美向路飛求救、艾斯的死、妮可魯賓大喊我想活下去、和薇薇的同伴的證明等都在前列。

攝影：林卓恆

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超巨大巨人族佈景



攝影：林卓恆

超長人物卷軸



攝影：林卓恆

攝影：林卓恆

海賊王 x UT 展區



展出了海賊王和 uniqlo 合作的各款 T-恤，亦設有印章台讓 Fans 在自己的 UT 上加上 One Piece Day 2024 的印章。

攝影：林卓恆

攝影：林卓恆

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玩具和卡 Game 展區 - 展示各種海賊王模式及集換式卡牌遊戲



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Episode of Egghead展



展出連載最新進度蛋頭篇的大量原畫，但是裡面禁止拍攝，不能影給大家看了。

攝影：林卓恆

物販



對不少人來說最重要的地區，而 One Piece Day 2024 的限定商品部份能在官方網店買到，有興趣可以自行研究。

攝影：林卓恆

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小型舞台



大型舞台主要是手遊比賽及各個獎項的發布，而小型舞台則有 mascot 演出以及youtube頻道「仲間がいるよTube」的現場演出。

Live 陣容極豪華 現場表演多首金曲

One Piece Day 2024 除了上面的展覽分還有 Live 環節，兩者分開兩張入場券、會場也各自獨立，Live 的部份在幕張展覽館的活動中心舉行。一連兩日的 One Piece Day 2024 的 live 嘉賓陣客也是十分豪華：第一晚的登場嘉賓就有 GRe4N BOYZ（原名GReeeeN）、Mori Calliope、大槻真希（大槻マキ）、北谷洋（きただにひろしが），現場演唱《We Are!!》、《memories》、《キセキ》等經典金曲。而在 Day 2 更有紅遍全球的歌手 Ado 出演，相信很多人單是為了 Ado 已衝去搶飛。