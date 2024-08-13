原神 x animate美術展「隨著旅行的心而去」現場直擊 掃超美甘雨周邊 實物大武器展示｜由米哈遊推出的跨平台手機遊戲《原神》在全球持續大熱，尤其是在日本人氣極高，不單秋葉原長期都有。最近《原神》連同日本動漫遊戲周邊品牌 animate 舉行原神藝術展覽，《香港01》科技玩物頻道帶大家現場直擊。



原神 x animate 美術展 重溫4年來在提瓦特大陸上走過的旅程

今次展覽題為「隨著旅行的心而去」（原神展～たびごころの赴くままに～），主視覺圖則是換上一身楓丹風格裝束、手持雨傘並拖著行李箱的甘雨。

池袋animate的外牆掛有是次展覽的廣告。攝影：林卓恆

官方主視覺圖片。

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展覽內容按遊戲中的舞台「提瓦特大陸」上的國家來劃分，蒙德、璃月、稻妻、須彌和楓丹各有一個區域，展品則有主要有各角色立牌、生圖賀圖牆、遊戲中各個場景和活動的重現佈景，以及展示了已登場的七神（溫迪、鍾離、雷電將軍、納希妲、芙寧娜）各自的獨特武器（估計是1:1）模型展示。

草神的專武「千夜浮夢」的模型。攝影：林卓恆

攝影：林卓恆

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對於沒有玩過《原神》的人來說應該沒太大特別去看的理由，但如果本身有玩開《原神》，尤其是像記者般由遊戲早期已入坑的人而言，遊戲快要更新至第 5 版、進入第六個國家「納塔」的當下逛這個展覽，就像是一次過回顧了過去 4 年的旅途，真是百般滋味在心頭。

五歌仙的屏風畫，出自原神2.6版本的活動「堇庭華彩」。比起最近4.8版本活動那不知所謂的劇情，很難相信是和當年這些匠心獨運的活動劇情出自同一款遊戲。攝影：林卓恆

另外也設置了和今次主題服裝的甘雨合照打卡的位置，當然記得眼看手勿動：

攝影：林卓恆

官方還找了enako cosplay甘雨作宣傳。

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狂掃限定周邊

除了是藝術展之外當然會場限定的周邊商品也是一大重點，而且今次還是記者的老婆甘雨主場，平常很少買實體周邊的記者也大手狂掃了一波。

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原神 x animate 美術展 門票購入方法

「原神展～たびごころの赴くままに～」東京場的前賣券銷售已結束，不過幸好當日券的數量不少；以記者自己的親身經歷，記者在當日 11 時到達會場，購買當日券的人龍由池袋 animate 8 樓排到上 9 樓、粗略估計最少百多二百人在排隊；不過輪到記者時，仍然可以買到下午 1 時之後的入場券，一般而言不用太擔心去到但買不到飛。

會場入口在8樓，購票的人龍排到上9樓活動室內。攝影：林卓恆

官網公布的門票銷售狀況。

另外今次合作也設有大阪場，大阪場的舉辦日期為2024 年 9 月 20 日至 10 月 21 日，地點為大阪日本橋的 animate 別館「Space Gratus」。大阪場的前賣券尚未開始發售，有興趣的玩家可隨時留意官方網頁。