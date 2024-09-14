動漫迷必知十大經典台詞　帶你領略當中智慧與熱情：真相只有一個

日本動漫總是能夠讓人越看越燃，尤其是那些在劇情高潮時主角情感流露出的經典台詞，更是深深地烙印在每一位動漫迷的心中，成為了日本國民知名度極高的動漫名言，也因其深刻的內涵和激勵人心的力量，成為動漫迷們津津樂道的話題。



以下就是日本動漫迷票選出來的 10 大令人最印象深的的動漫名言，或許你也可以把這一些名言背起來，在 Cosplay 時於朋友面前耍中二一下！

日本動漫 10 大經典名言

日本動漫經典名言 1. 《七龍珠 Z》

日本動漫經典名言 2. 《男兒當入樽》櫻木花道

日本動漫經典名言 3. 《銀魂》

日本動漫經典名言 4. 《幸運星》

日本動漫經典名言 5. 《冰菓》

日本動漫經典名言 6. 《涼宮春日的憂鬱》

日本動漫經典名言 7. 《海賊王》

日本動漫經典名言 8. 《名偵探柯南》

日本動漫經典名言 9. 《男兒當入樽》安西教練

日本動漫經典名言 10. 《天空之城》



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日本動漫經典名言 1. 《七龍珠 Z》

你是說無限嗎...你是說無限嗎！！！（nicoseiga.jp）

這個名場面是孫悟空受到了宇宙大王弗利沙的挑釁，因此瞬間達到憤怒的頂點，大吼出這一句，卻讓人感到悟空簡直強大到令人恐怖，成為了七龍珠迷心目中的經典名言之一。

日本動漫經典名言 2. 《男兒當入樽》櫻木花道

因為我是天才

主角櫻木花道回頭說出充滿自信的這一句話，成為了《男兒當入樽》漫畫上的經典一幕，讓許多打籃球的男生都忍不住在進籃之後，模仿他說出這一句囂張又自信的經典語錄。

日本動漫經典名言 3. 《銀魂》

你們這些傢伙，這也算是在追銀魂嗎啊啊啊！

以無厘頭聞名的搞笑少年漫畫《銀魂》，由坂田銀時對著讀者喊出這一句話相當令人相當印象深刻，彷彿是在教訓讀者一樣的跳脫互動，已經成為了網路名句。

日本動漫經典名言 4. 《幸運星》

貧乳是一種標誌！是稀少價值！（.twimg.com）

超級宅女泉此方本身擁有羅莉型的臉蛋加身材，出生於日本知名「貧乳縣」埼玉縣的泉此方，努力以貧乳身材為自豪，堅稱貧乳反而是物以稀為貴，能平到像我們這一種程度也是不容易的。

日本動漫經典名言 5. 《冰菓》

我很在意！（nicoseiga.jp）

女主角千反田愛瑠的經典台詞，充分展現出她「好奇寶寶」的設定，這一句魔性的台詞也成為了許多日本網友惡搞的素材，像是《死亡筆記本》似乎就很適合接上這一句。

日本動漫經典名言 6. 《涼宮春日的憂鬱》

我對普通人類沒有興趣

涼宮春日在班級上自我介紹這一句突兀的台詞，基本上已經成為了動漫迷的必備常識。

日本動漫經典名言 7. 《海賊王》

背後的傷痕是劍士的恥辱

索隆在與「鷹眼」喬拉可爾·密佛格對戰時，說出了這一句相當硬漢的經典台詞，表示身為劍士的尊嚴，是絕對不會背向敵人落荒而逃的。

日本動漫經典名言 8. 《名偵探柯南》

真相只有一個！

這部在全球知名度非常高的偵探動漫，柯南在辦案時說出的這一句話基本上已經是無人不知、無人不曉。

日本動漫經典名言 9. 《男兒當入樽》安西教練

放棄的話，比賽就真的結束了喔

安西教練這一句富含深意的話語，絕對是貫穿了《男兒當入樽》這部漫畫精神的神台詞，當然漫畫迷肯定還相當熟悉三井壽那一句：「我想打籃球...」。

日本動漫經典名言 10. 《天空之城》

看啊！人類像垃圾一樣！

宮崎駿動畫之中，《天空之城》的穆斯卡大佐可能是最成功的反派，因為幾乎每一次這一句黑暗的台詞都會入選日本動漫迷印象最深刻的台詞，隨後他就為此得到報應。

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