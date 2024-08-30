《黑神話：悟空》無頭僧人傳到歐美爆紅　本尊出現是陝北說書藝人

中國神話遊戲大作《黑神話：悟空》自 8 月 20 日推出後，首日便在線超過 200 萬人同時成為 Steam「最多人遊玩單機遊戲」，直至今日紀錄仍不斷刷新。而本作最令人印象深刻的第二章「風起黃昏」中出現的無頭僧人，也開始成為近期最具討論度的角色，究竟原因為何？



《黑神話：悟空》中的無頭僧人，原唱本尊是陝北說書人熊竹英。

《黑神話：悟空》無頭僧人爆紅，歐美超瘋「陝北說書」在《黑神話：悟空》劇情中出現的「無頭僧人」設定上別具特色，傳統曲藝說書形式「陝北說書」傳遞出亞洲特色，眾多玩家認為其有如「世外高人」的感覺，設計相當鮮活靈動，致使在 YouTube、Twitter、TikTok 等頻道都能看到數百萬的播放量，就連喜愛亞洲文化的歐美也瘋起「Headless Singer 」（無頭歌手）的熱潮。

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值得一提的是在《黑神話：悟空》推出後，中國網友也集體循線找到無頭僧人的原唱「熊竹英」，原來他是中國協陝北說書藝委會要員，讓網友們幽默的表示：

可惜有頭，要是沒頭就好了；

本人也隨後接受採訪表示並不清楚《黑神話：悟空》這款遊戲，因為錄製時是在 2022 年，就連遊戲內容都不清楚，當時僅一段一段錄並分別唱好幾種版本，自己是在 Gamescom 2023 預告公開並在國外爆紅後，才得知原來歐美也喜歡這種傳統曲藝。

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