《Pokémon Trading Card Game Pocket》10月推出　有寶可夢新舊作

寶可夢官方於今日稍早公布《Pokémon Trading Card Game Pocket》將於今年 10 月 30 日正式上線，目前已開放 App Store、Google Play 雙平台事前登錄。終於，流行於世界各地的《寶可夢卡牌》（PTCG）將能隨時隨地進行遊玩啦！



卡牌遊戲全新力作

《Pokémon Trading Card Game Pocket》已開放 App Store、Google Play 雙平台事前登錄（POKEMON）

官方敘述：《Pokémon Trading Card Game Pocket》是一款能輕鬆收藏在全世界廣受歡迎的寶可夢卡牌的應用程式。從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，透過唯有數位形式方可呈現的表現而變得更加有趣、更為豐富的收藏體驗盡在這裡，敬請期待！



此外，官方還補充說：

「擴充包每天皆可免費開封 2 包，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌。」

從影片能看出，《Pokémon Trading Card Game Pocket》與一般的 PTCG 有著極大的區別，不只卡牌的效果略有不同，就連比賽的規則與備戰區都不一樣，有點類似於《遊戲王：決鬥聯盟》，變成手遊之後，玩家熟知的遊戲規則變成簡化版本，更方便新手玩家加入。

這款《Pokémon Trading Card Game Pocket》將能隨時隨地進行遊玩：

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《Pokémon Trading Card Game Pocket》官方網站：

https://www.pokemon.co.jp/ex/pokemon_tcg_pocket/tc/

《Pokémon Trading Card Game Pocket》

App Store 事前預約：https://apps.apple.com/us/app/pok%C3%A9mon-tcg-pocket/id6479970832?mt=8

Google Play 事前預約：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemontcgp&pli=1

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