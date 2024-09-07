日本高中生驚訝　《獵人》居然在週刊少年Jump上連載：完全沒看過

2022 年《獵人》作者冨樫義博開通推特帳號，並且還很認真的不斷更新自己的創作進度。不過當時就有一位網友在推特分享，自己某天無意間聽到年輕學生們在討論《獵人》話題時，竟然提到「《獵人》 這部我從來沒看過的漫畫，居然會在週刊少年 Jump 上連載。」，立刻讓原 Po 表示相當感慨。



《獵人》（週刊少年Jump）

日本高中生喊「完全沒看過的《獵人》，居然會在週刊少年 Jump 上連載」

由冨樫義博在 1998 年開始連載的漫畫《獵人》，雖然中間已經停更好幾年，距離完結篇也似乎是遙遙無期，但在不少動漫迷心中還是擁有不可撼動的地位。不過對於新生代的年輕人們來說，《獵人》似乎對他們不是那麼有共鳴！

2022 年就有一位日本網友在推特上分享自己無意間聽到年輕學生們在討論《獵人》話題，沒想到竟然有人說出：「《獵人》 這部我從來沒看過的漫畫，居然會在週刊少年 Jump 上連載。」，聽完後也讓原 Po 感慨的說「或許這就是現在的年輕人」。

有網民表示不知道《獵人》這作品（fujima32@twitter）

而面對年輕人對於《獵人》毫無印象，也引起許多網友討論，不少人認為雖然《獵人》的確是部好作品，但無奈富奸真的停刊太久，加上後期有太多其他人氣動漫取代，也難怪現在的年輕人會完全沒聽過或看過《獵人》。

即將會有最新一期單行本（x@jump_henshubu）

不過相信許多喜愛《獵人》的粉絲們，現在更希望冨樫義博這次復刊能夠順利畫完結局，好讓大家都能在有生之年看到酷拉皮卡可以下船 (泣)。

《獵人》（vocustaiwan）

看完日本高中生竟然說出「完全沒看過的漫畫，居然會在週刊少年 Jump 上連載。」，你有什麼想法呢？

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