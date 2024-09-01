《寶可夢卡牌遊戲》手遊將上線　任天堂博物館京都開幕：重溫經典

寶可夢迷絕不容錯過！全新玩法的卡牌遊戲讓玩家們能輕鬆收藏卡牌。另外，任天堂博物館將開幕，帶你一文了解。



寶可夢風靡全球多年，不僅靠可愛的角色、豐富的故事線吸引無數粉絲，更透過《寶可夢集換式卡牌遊戲》進一步擴展其魅力，卡牌遊戲中文化後，越來越多台灣玩家也加入收集卡牌的行列，日本及歐美等地區也不列外，無論是新卡包發售還是比賽現場，總能見到大批玩家。

寶可夢卡牌數位化！支援中文並將於10月底推出

寶可夢公司（The Pokémon Company）近日宣布，首款寶可夢卡牌手機遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》將於今（2024）年10月30日正式上線。該遊戲由寶可夢公司聯合日本電子遊戲開發公司Creatures和日本網路公司DeNA共同開發，支援多國語系，包括繁體中文，玩家現在可於App Store與Google Play進行事前登錄。

此款遊戲為《寶可夢集換式卡牌遊戲》的數位版本，玩家每日可免費開啟2包卡包，收藏從懷舊插畫到獨家新卡的多種卡牌，搭配新的對戰規則，讓玩家能更輕鬆收集卡牌並享受對戰的樂趣，更多資訊請至官網查詢。

寶可夢卡牌數位化！支援中文並將於10月底推出（Nintendo）

任天堂博物館將於10月盛大開幕 8大互動遊戲等你體驗

此外，任天堂Nintendo近日宣佈「任天堂博物館」將於今年10月開幕，地點位於日本京都的任天堂舊工廠，展區將重現了許多經典遊戲和產品，例如，超任、N64、Game Boy、GBA 、WII及Switch主機等。票價分別為大人3,300日圓、國高中生2,200日圓、小學生1,100日圓、孩童免費，而門票採抽選制，若成功抽到入場券，就能在官網上設定專屬於你的Mii形象，入場當天就能拿到印有你的名字及人像的專屬入館證！

很任天堂的設計（Nintendo）

遊客在館中除了可以動手做花牌外，還能體驗到8種不同主題的互動遊戲，包括巨大的紅白機、任天堂曾生產過的室內打擊練習機器體驗、光線槍關卡等，每位遊客入館可獲得10個金幣，每項體驗設施將需不同數量的金幣，因金幣不能額外再購入，玩家們需慎選自己想的體驗項目。

任天堂博物館

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【任天堂博物館Nintendo Museum】



地址：京都府宇治市小倉町神楽田 56 番地（近鐵京都線小倉駅站）

營業時間：10:00~18:00（16:30最後進入），每週二、新年期間休館

官方網站：https://museum.nintendo.com/index.html



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