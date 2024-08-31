《黑神話：悟空》引領國產遊戲走向世界　6年半磨礪終得國際認可

看似高不可攀的技術，缺的只是下地幹活的耐心。



《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

自從8月20日《黑神話：悟空》發佈，至今已經一個星期過去，熱度依舊未散。

從場景中的古建築，到動捕演員紛紛現真身，還有陝北説書在世界範圍的火爆出圈……

一系列「後黑悟空」效應正在陸續發生，這款原本單機遊戲，成了一個取之不盡用之不竭的寶庫。

這一週來，每次經過上海淮海路的索尼店，都會看到PS5試玩區域圍滿了人。邊上路過的人會做恍然大悟狀：哦這就是那個大家都在説的孫悟空遊戲！

《黑神話：悟空》成全球熱話（外灘提供）

“黑悟空”的成功，絕不只是遊戲在全平台賣出了多少，也不僅是中國在遊戲行業的突破。對任何希望進入全球市場的行業來説，無論是電影、音樂還是其他內容產業，它都有很大借鑑作用。《黑神話：悟空》背後的創作故事正在浮出水面，它教給我們一些看似簡單的真理，比如尊重專業，讓專業的人做專業的事。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

在如今的大環境中，“天命人”的這場修煉之旅相當奢侈——不只是每小時2000萬的開發成本，6億元的總投入，還有對長期主義足夠的耐心。（本文有劇透）

01：「天命人」追上曾經的夢想 海外遊戲大佬集體高贊

2014年，32歲的遊戲製作人馮驥從騰訊出走，創立遊戲科學時，他就想做一款《戰神》級的遊戲，那是當時遊戲行業的最高水準。

尤其是奎託斯（Kratos）和巴德爾（Baldr）的那個戰鬥場景，我都想象不到是怎麼實現的，但我試圖挑戰這種極限。

時間來到10年後的今天，遊科的《黑神話：悟空》終於上線。這回輪到《戰神》之父David Jaffe直播連肝數小時，且震驚不已了。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

「我從未見過這麼漂亮的遊戲，不只是藝術指導層面，而是這畫面竟然看起來如此逼真。」David Jaffe在直播中甚至有點語無倫次。

「你看這些小怪NPC，他們不是在那裏裝模作樣聊天扯皮，而是就像真的生活在這個世界裏，這一切都太驚人了。」

和David Jaffe一樣，許多世界頂尖的遊戲大佬都對黑悟空讚不絕口。《最終幻想》之父坂口博信的X主頁被它刷屏，「太美了，迫不及待想看看森林外的世界」。

《最終幻想》之父坂口博信的X主頁被《黑神話：悟空》刷屏，「太美了，迫不及待想看看森林外的世界」（黑神話：悟空）

小島秀夫（《合金裝備》《死亡擱淺》）PO出遊戲銷量破千萬的賀圖。

小島秀夫也轉貼《黑神話：悟空》消息（X）

拉瑞安工作室（《博德之門3》）總監Cromwelp在X上猛懟質疑者：「你們現在才意識到中國是個可行的遊戲市場，這真讓人沮喪。」

「中國有着超過美國總人口的7.5億玩家，每年增長達到20%，結果居然還有人不明白，為什麼這款基於中國最受歡迎的民間傳説改編的遊戲能打破紀錄？我們真有那麼蠢嗎？」

從《黑神話：悟空》在2020年公佈首支預告片掀起浪潮後，這些海外大佬就真的希望它能最終完成，到現在終於滿足了他們的期待。

外國網民對《黑神話：悟空》讚好（外灘提供）

單機遊戲是個你方唱罷我登場的大舞台，玩家對於每款新遊戲的熱戀時間短則十天半月，再長也就一兩個月。像黑悟空這樣的火爆，帶來的破圈效應，對於整個行業來説都是幸事。

這次為了玩猴連夜配新電腦、買PS5主機的就不在少數。越來越多人被帶入這個新的興趣領域，順帶着開始接觸其他的大作，真金白銀掏錢支持。

《黑神話：悟空》帶動了PS5銷量（外灘提供）

整個行業的繁榮，就是這樣一次次破圈連續帶動起來的，對於遊戲人口眾多、單機遊戲市場卻仍有極大潛力的中國來説尤為如此。

02：後西遊文本的勝利 中國人獨享的情緒價值

這次《黑神話：悟空》的雲玩家人數之龐大前所未有，大家並不親自上手，而是靠着看主播直播、遊戲過關視頻等內容來共享遊戲樂趣。這幾天，在微博、B站和小紅書上，都能看到無數的黑悟空遊戲短視頻，評論區裏觀眾都看得很開心。他們就像在追劇一樣，看“天命人”又遇到了哪位西遊老熟人，為老牛一家的悲慘命運落淚，討論楊戩最後到底是好是壞。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

之前即便是《塞爾達傳説：曠野之息》和《艾爾登法環》這樣量級的年度大作，也很難在國內有如此龐大的遊戲邊緣人羣參與。這歸功於《黑神話：悟空》首款國產3A大作的熱度，同時不可否認的是，能讓這麼多人像電影、劇集一樣不打遊戲也跟着追，一定來自於故事文本的成功。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

這部遊戲劇情簡單來説就是：已成「鬥戰勝佛」的孫悟空決意歸隱花果山，天庭派二郎神率天兵天將以屠山相要挾，對決中孫悟空遭金箍暗算，被二郎神打散成六個靈物。主角小猴「天命人」一路歷險將六根尋回，要復活美猴王……

放在傳統的西遊語境中，整個故事不少細節頗為「魔改」，比如紅孩兒是鐵扇公主喝下子母河水所生，豬八戒和蜘蛛精有前世情緣，甚至孫悟空的「死亡」本身，都會引起西遊迷爭議。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

好在遊戲科學在整個編劇工作中足夠耐心、細緻，給每一個篇章的大小角色故事鋪陳大量的背景和人物小傳，而且巧妙結合進《西遊記》原著的時間線裏，像虎先鋒這樣的邊角料角色，也有了完整人物弧光。

如果你深入瞭解了這個故事，追到最後才得知「大聖萬不會復生」時，那種心頭一震的痛感，會半天緩不過勁來。

相比其他任何類型遊戲，3A單機遊戲都要更接近第九藝術這一概念，就是因為他們有足夠的體量來承載這樣的文學性。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

遊戲玩家會熟悉這樣的感覺，在「野炊」裏米法姐弟穿越時空並肩作戰、「王淚」裏塞爾達化龍苦熬萬年時光，「戰神」奎託斯父子之間無奈的疏離……

但是相比這些根基於精靈騎士世界觀和歐洲神話的故事，《西遊記》才是中國人最為熟悉的。在屬於自己的文化根源中，延伸出如此多的新的感動，這樣的情緒價值是海外3A大作不具備的，這是「黑悟空」成功的關鍵之一。

03：長期主義的勝利 在專業中尋求「頂級」

從各個角度來説，《黑神話：悟空》都是一款極其奢侈的遊戲，每個環節都是頂配，難以想象的投入和時間成本，然後要通過強大的統籌能力，把這滿地寶貝捏合到一塊。

於是，我們現在看到其中各處閃光點都在陸續出圈。

每一章之間的過場動畫，包括最後西遊故事的完整倒序短片，或細膩或震撼，質量之精美給了國動愛好者們意外之喜：這是中國人自己的「愛死機」。

《黑神話：悟空》遊戲截圖（黑神話：悟空）

這些動畫都是由國內頂尖動畫藝術家和工作室完成，包括有奧斯卡背景的Fliiip Design、東京動畫獎得主潤物定格，國動迷熟悉的大火鳥文化（《一人之下3》）、綠怪研（《伍六七》《大理寺日誌》），以及在日本動畫圈打拼多年的黃成希（《博人傳》）、周浩嵩（《藍色巨星》）等。

被諸多海外大佬盛讚的場景建模，這一陣許多媒體都在深扒遊科到底掃描了多少地方，列表正在持續增加中，山西諸多古建迅速成了網紅場景。

遊科曾透露，其中這些場景建築從實地考察研究，拍攝掃描形成數字資產，再經過加工美化運用到遊戲中，最短也要數月時間。

一個在遊戲中不起眼的經幢，現場掃描時就要拍下8000張照片；在掃描第一版重慶大足石刻時，建模一度達到誇張的12億個面，背後耗費的工作量和人力物力成本可見一斑。

這些背景細節有些隱藏在樹葉後，或是石縫裏，主角奔跑途中一閃而過。但對於遊科的創作者來説，200萬玩家中只要有1%會停下腳步抬頭細看，那就足夠。

第二章中無頭僧的陝北説書貫穿全篇，火爆外網，老外主播們玩到這裏無不放下手柄開始搖頭晃腦；中國玩家更能看懂其中玄妙無比的唱詞，找到遊戲走向的秘密。

這位「無頭僧」的真身熊竹英，已經唱了30年，是央視舞台的常客，也多次帶着這門手藝走出國門。到了現在，以這樣的方式被全世界認識，最近在西安的演出一座難求……

這樣的例子，在《黑神話：悟空》中還能找出許多許多，而直到現在，我們甚至沒有討論過關於遊戲的操作、玩法等核心內容，那些辛苦攀登的高山和其中層層技術難關，才是真正凶險處。

兩年前的春節，馮驥在《黑神話》賀歲短片的幕後花絮裏説：

很多看似高不可攀的技術，真正缺乏的，其實就是下地幹活的耐心。

從2018年立項備受期待，到2020年首支預告片爆火，到前兩年的跳票質疑，在科隆和海內外遊戲展遊科展台都大排長龍……

這就是一天天用下地幹活的耐心攢出來的成果，賣出1000萬份雖然只花了三天，做出《黑神話：悟空》可是花了足足六年半。

毫無疑問，這是一場長期主義的勝利。

延伸閱讀：《黑神話：悟空》什麼時候登陸Xbox？微軟內部人員透露振奮好消息（點擊連結看全文）