《七龍珠 電光炸裂！ZERO》悟空有18種型態　全可用角色數字驚人

七龍珠 Sparking 系列，與注重劇情模式的 Z 系列不同，Sparking 系列以「收錄最多動漫畫角色」及「可 360 轉動的視角」為特色，讓玩家可以體驗到最爽快、最直接的七龍珠格鬥遊戲作品。



而暌違 17 年，在今年的 10 月 10 日這個系列將推出全新作品《七龍珠 電光炸裂！ZERO》。

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》（Bandai Namco Entertainment）

多達 182 名可用角色

隨著發售時間逐漸逼近，官方也陸續公開了多項遊戲內容，其中最引人矚目的便是「可用角色」，根據官方先前在每支預告片的最後都會貼出一張蜂網狀角色圖，細數共有 164 格，象徵著本作將有 164 名可用角色。但原來就連這個 164 格是騙人的！因為本作的角色將突破極限，達到「182」名，這個數字完全超越了任何一款七龍珠遊戲作品，不管是你想的到的，還是想不到的角色都有！

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光是悟空就有多達 18 種不同的型態能選擇，就連 GT 獨創的超賽 4 型態都有！其他像是：悟達爾（超賽4）、機械弗利沙、布羅利（超版、Z版 都有）、達列斯、貝比，這些其他遊戲比較少見的角色也能使用。

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》登陸平台包括 PlayStation 5、Xbox Series X|S 以及 PC，10 月 10 日先於 PS5、Xbox 上發售，緊接著 11 月才在 PC 上登場。

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