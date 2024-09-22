日本網民翻出陳年聯絡簿　動漫角色插畫滿天飛　師生畫技大對決

不知道各位國中的時候有沒有在聯絡簿上寫日記，或是一些靜思小語之類的經驗，有時不知道要寫什麼就會在上面隨手塗鴉，現在看來滿滿都是回憶啊～而最近有一位日本網友就翻出了國中時期的聯絡簿，上面不僅有他自己畫的《海賊王》、《名偵探柯南》等動漫角色，老師回敬的插圖也很猛，儼然就是一場畫技對決，真的太精彩啦！



有日本網友翻出了國中時的聯絡簿，上面滿滿都是他跟老師畫的動漫插圖！

根據日本推友ほたる@hota__ruru 分享，他最近回頭看國中時期的聯絡簿，上面滿滿都是《進擊的巨人》、《海賊王》、《名偵探柯南》等各種動漫角色的插畫，而且還原度還頗高，國中生就畫得這麼好，會不會太扯～

而他那時的班導是美術老師，很自然的就用其他動漫插畫來回應他，兩個人每天一來一往，儼然就是一場聯絡簿上的畫技對決，在小編看來兩人畫的都超好，根本可以直接手牽手一起原地出道了吧！

感覺推主國中時期很沈迷於寶可夢，聯絡簿上畫的滿滿都是！（twitter@hota__ruru）

而這則推文也勾起了其他網友們的回憶，紛紛在下面留言分享自己國中時期的聯絡簿，不管是老師還是學生，畫技都一個比一個還猛，果然是高手在民間啊！

原來日本的國中老師除了要改聯絡簿，還要附帶插畫技能嗎？如果每個學生的聯絡簿都這樣搞，到底是要回到什麼時候啊～（太拼了）

最後這名網友則是先前在中學擔任英文老師，他說當時每天都會在學生的作業上塗鴉，想必學生收到的時候一定很開心，搞不好還因此喜歡上英文？（多麽感人的結局）是說現在這個網友似乎真的成了一名插畫家，果真是個「被老師耽誤的插畫家」啊！

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