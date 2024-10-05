《我的英雄學院》10大角色經典名言一覽　讓我們一起PLUS ULTRA！

「PLUS ULTRA」這句精神標語貫穿了堀越耕平的作品《我的英雄學院》（僕のヒーローアカデミア），裡頭不論是綠谷出久、歐爾麥特與爆豪勝己的「英雄陣容」或是死柄木弔及荼毘的「超常解放戰線」總會透過言語與行動，讓喜歡這部作品的粉絲們對於他們的立場感同身受。



今番就讓我們來一覽《我的英雄學院》裡各角色所說的名言台詞！

《我的英雄學院》（anitubu／msleilei／b-ch）

《我的英雄學院》（僕のヒーローアカデミア）名言台詞集結

堀越耕平在 2014 年於《週刊少年 Jump》開始連載《我的英雄學院》（僕のヒーローアカデミア），並於 2024 年正式畫下漫畫句點。期間內該部作品也被改編成電視動畫及劇場版等，在全球吹起一股我英狂熱。劇情描述在擁有「個性」的超人社會背景裡，主角綠谷出久景仰著第一位英雄「和平的象徵」歐爾麥特，不過沒有個性的他似乎無法當上夢想中的英雄，但就在他與歐爾麥特接觸後，一切有了反轉，他也正式報考進雄英高校，並以成為一名真正的英雄為志向邁進。

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《我的英雄學院》（shueisha）

《我的英雄學院》名言台詞 1.

「我必須要付出比常人數倍的努力才行啊！」 綠谷出久（笨久）

綠谷出久（笨久）（b-ch）

《我的英雄學院》名言台詞 2.

燃燒自己！為了成為我想要成為的自己！ 轟焦凍（焦凍）

轟焦凍（焦凍）（nijimen）

《我的英雄學院》名言台詞 3.

堅持自己不會後悔的生活方式，那就是我所謂的男子漢氣概了。 切島銳兒郎（烈怒賴雄斗）

切島銳兒郎（烈怒賴雄斗）（raffanime）

《我的英雄學院》名言台詞 4.

如果你覺得到了極限就回想一下，回想起自己為了什麼握緊拳頭。 歐爾麥特

歐爾麥特（banger）

《我的英雄學院》名言台詞 5.

就算這次沒有成功，我也不會放棄⋯我會成為比你們所有人更偉大的英雄。 心操人使

心操人使（hellominju）

《我的英雄學院》名言台詞 6.

能飛的傢伙就該飛，不必被地面束縛！ 霍克斯

霍克斯（heroaca_anime＠X）

《我的英雄學院》名言台詞 7.

過去是不會消失的。 荼毘（轟燈矢）

荼毘（轟燈矢）（otalab）

《我的英雄學院》名言台詞 8.

每天每天都在不斷認識到你的強大和自己的軟弱⋯至今為止對不起。 爆豪勝己（大爆殺神 Dynamite）

爆豪勝己（大爆殺神 Dynamite）（anitubu）

《我的英雄學院》名言台詞 9.

請讓這裡成為他的英雄學院！－ 麗日御茶子（輕靈）

麗日御茶子（輕靈）（oricon）

《我的英雄學院》名言台詞 10.

所謂英雄，就是能突破絕境的人。 歐爾麥特

歐爾麥特（msleilei）

《我的英雄學院》在王道漫畫的背景下，不只將主角英雄群們的心境故事完整描寫外，就連敵聯合們的初衷與目標也都描繪詳盡，並在追逐夢想、面對黑暗面及自我成長等過程中，帶領著讀者們認識其中角色外，也更認識自己！對此又是哪句《我的英雄學院》深深影響著你呢？

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《我的英雄學院》倒數 5 話今年 8 月正式完結，作者堀越耕平：「非常感謝大家支持⋯」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】