日本男生最愛的10大動漫姓氏　綾波零？緋村劍心？第一名竟是他

相信許多漫畫迷在觀看少年漫畫的時候，時常都會覺得浦飯幽助、幕之内一步動漫中二名字聽起來未免也太帥了吧！事實上不只是名字，很多漫畫中的主角姓氏都是作者自己憑空取出來的，身為中了毒的動漫中二病患者之一，你最喜歡哪一個日本動漫姓氏呢？

日本知名網站 goo 就針對男性來做出票選，不限於少年或少女漫畫，讓男生們選出他們最想要在現實生活也聽到的漫畫姓氏，就讓我們一起來看看原來哪些聽起來好聽的動漫姓氏，在日本其實根本不存在！

日本動漫姓氏 Top 10

+ 16

日本動漫姓氏 Top 10

日本動漫姓氏 No.10 《玻璃假面》月影千草

日本動漫姓氏 No.9 《新世紀福音戰士》惣流明日香蘭格雷

日本動漫姓氏 No.8 《哆啦 A 夢》出木杉英才

日本動漫姓氏 No.7 《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日

日本動漫姓氏 No.6 《JoJo 奇妙冒險》空條承太郎

日本動漫姓氏 No.5 《神劍闖江湖》緋村劍心。

日本動漫姓氏 No.4 《新世紀福音戰士》綾波零

日本動漫姓氏 No.3 《魯邦三世》錢形幸一

日本動漫姓氏 No.2 《哆啦 A 夢》野比大雄

日本動漫姓氏 No.1 《城市獵人》冴羽獠



日本動漫姓氏 No.10 《玻璃假面》月影千草

月影（つきかげ）

月影（つきかげ）

「黑夫人」小時候被老師尾崎一蓮收養，並教她演戲，讓她成為著名的大明星，但千草一直深愛著有妻子的尾崎，尾崎一蓮死後，就以把紅天女傳承下去為最大的人生目標，對女主角北島真夜進行可怕的斯巴達訓練。「月影」這個姓氏就像是黑夫人一樣帶有神秘感，確實非常好聽，不過更神秘的是，老師你到底要畫到什麼時候才願意完結呢？(敲碗)

日本動漫姓氏 No.9 《新世紀福音戰士》惣流明日香蘭格雷

惣流（そうりゅう）

惣流（そうりゅう）

明日香大小姐可以說是現在日本動漫界最經典的「傲嬌」設定始祖之一，在德國長大的她是一位非常難相處、自尊心超強的美少女，當年這個角色獨特的姓氏「惣流」就吸引了很多人的矚目，至今依然是動漫迷之間印象深刻的虛擬姓氏。

日本動漫姓氏 No.8 《哆啦 A 夢》出木杉英才

出來杉（できすぎ）

出來杉（できすぎ）

光是日文「でき」這個音就有什麼事情都可以達成的意思，相信不少男生都是想像如果姓「出來杉」，似乎就會變成優等生的感覺，不過要是有這麼簡單就好了 (笑)。

日本動漫姓氏 No.7 《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日

涼宮（すずみや）

涼宮（すずみや）

還不快來參見團長大人！這位對於普通人類沒有興趣的詭異美少女，「涼宮春日」這 4 個字可以說是近代最廣為人知的動漫女主角名稱，連許多沒看過這系列的朋友都會莫名其妙聽過團長的大名，而「涼宮」這個姓氏聽起來更是簡單又有記憶點，如果真的存在，相信不少人都會想要改姓了吧。

日本動漫姓氏 No.6 《JoJo 奇妙冒險》空條承太郎

空條（くうじょう）

空條（くうじょう）

身為 JoJo 迷，肯定很能夠理解為何有男生會想要擁有空條這個姓氏，空條的日文讀音聽起來就跟漫畫角色一樣有氣勢。

日本動漫姓氏 No.5 《神劍闖江湖》緋村劍心

緋村（ひむら）

緋村（ひむら）

曾經幻想過這個姓氏的漫畫迷請舉手！緋村劍心這個超帥氣又浪漫的名字，一直都廣受粉絲的喜愛，應該不少人會用來取名遊戲角色吧。

日本動漫姓氏 No.4 《新世紀福音戰士》綾波零

綾波（あやなみ）

綾波（あやなみ）

說綾波零的粉絲比男主角碇真嗣還要多，絕對一點也不為過，「綾波」這個姓氏彷彿就帶有她所有的神祕感、純淨的角色魅力，也難怪擁有那麼高的人氣。

日本動漫姓氏 No.3 《魯邦三世》錢形幸一

錢形（ぜにがた）

錢形（ぜにがた）

錢形警部一直都廣受到《魯邦三世》粉絲的喜愛，更是經常在最愛的動漫大叔榜上有名

日本動漫姓氏 No.2 《哆啦 A 夢》野比大雄

野比（のび）

「野比」可以說是動漫界中最懶散的姓氏代表了，這個姓氏還非常適合日本的尼特族和家裡蹲使用。

日本動漫姓氏 No.1 《城市獵人》冴羽獠

冴羽（さえば）

冴羽（さえば）

冠軍果然還是必須要是位大帥哥才可以啊~「冴羽」這一個姓氏光看字面感覺就很帥氣。以上的動漫姓氏，你最喜歡哪一個呢？

延伸閱讀：盤點《葬送的芙莉蓮》7大金句 反思生命的道理 難怪被稱為神作（點擊連結看全文）

+ 13

延伸閱讀：

超神「聖地巡禮地圖」景點網站：《你的名字》、《名偵探柯南》⋯日本動漫原型場景一次 Get！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】