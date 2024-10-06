日本網友票選最帥寶可夢Top 10　噴火龍、水君也不敵人氣極高的他

《精靈寶可夢》（神奇寶貝）系列無疑是我們這一個世代的共同童年記憶，《精靈寶可夢》更從初代的 151 隻演變到現在已經多達到 500 多隻怪獸，如果要你從當中選出心目中「最帥的寶可夢」，你會選擇哪一隻當作代表呢？



日本網站先前便舉辦了最帥寶可夢的票選，就讓我們來看看從 500 多隻帥氣寶可夢當中，打入前 10 名的角色吧！

日本網友票選最帥寶可夢Top 10（pokemon）

日本網友票選最帥的寶可夢 Top 10

最帥的寶可夢 No.10 怪力（カイリキー）

最帥的寶可夢 No.9 達克萊伊（ダークライ）

最帥的寶可夢 No.8 風速狗（ウインディ）

最帥的寶可夢 No.7 九尾（キュウコン）

最帥的寶可夢 No.6 飛天螳螂（ストライク）

最帥的寶可夢 No.5 水君（スイクン）

最帥的寶可夢 No.4 路卡利歐（ルカリオ）

最帥的寶可夢 No.3 噴火龍（リザードン）

最帥的寶可夢 No.2 洛奇亞（ルギア）

最帥的寶可夢 No.1 超夢（ミュウツー）



最帥的寶可夢 No.10 怪力（カイリキー）

格鬥屬性的口袋怪獸，擁有無窮的力量讓人感到相當強大，不過怪力在做細緻工作時四隻手會纏在一起，身體比腦子動的快，看起來非常逗趣且討人喜歡。

最帥的寶可夢 No.9 達克萊伊（ダークライ）

惡屬性的神奇寶貝，達克萊伊有一頭迷霧般不停翻滾的白色的類似頭髮的部分覆蓋了大半的臉部，只露出一雙明亮的藍色眼睛，看起來相當有神祕感，同時達克萊伊也是劇場版《決戰時空之塔 帝牙盧卡 VS 帕路奇犽 VS 達克萊伊》的主角之一。

最帥的寶可夢 No.8 風速狗（ウインディ）

火屬性神奇寶貝，風速狗有蓬鬆的毛髮，身體有像老虎般的條紋，腳上有毛髮圍繞著，奔跑時身體猶如與風融合，相當有威嚴，讓許多人為風速狗著迷。

最帥的寶可夢 No.7 九尾（キュウコン）

六尾的進化型，比起六尾時期茶色的毛髮，網友更喜愛九尾這種宛如經過歲月的累積散發出如黃金般光輝的毛髮，除了岩石系與傳說神奇寶貝之外，九尾是最長壽的神奇寶貝，能夠活 1000 年以上。

最帥的寶可夢 No.6 飛天螳螂（ストライク）

蟲屬性和飛行屬性神奇寶貝，前臂兩隻用於捕獵以及戰鬥的白色大鐮刀被許多網友認為相當帥氣，移動速度也相當快，非常厲害的格鬥派神奇寶貝。

最帥的寶可夢 No.5 水君（スイクン）

水君擁有如同狼一般的外型，但身體被水晶覆蓋的皮膚，背部的髯鬚也有如波浪一般柔順，看起來相當高雅尊貴，有北風的化身之稱。

最帥的寶可夢 No.4 路卡利歐（ルカリオ）

波導神奇寶貝，路卡利歐的身體主要是藍色，有跟犬科動物相似的頭部，並身體接近人類的外型，讓路卡利歐在攻擊上的姿勢都相當帥氣。

最帥的寶可夢 No.3 噴火龍（リザードン）

火屬性和飛行屬性神奇寶貝，是大家都相當熟悉的初代神奇寶貝之一，長長的末端有火焰的尾巴的造型相當可愛，但噴火龍強悍的外型和喜愛戰鬥的性格都顯示牠的強大，同時也因為是小智的好幫手而深受到網友喜歡。

最帥的寶可夢 No.2 洛奇亞（ルギア）

超能力屬性和飛行屬性神奇寶貝，洛奇亞擁有只要輕輕扇動翅膀就可以吹飛住家的強大破壞力，洛奇亞被傳為是海神的神奇寶貝，因此被許多網友看作是「神獸」，神秘又具有超強的能力。

最帥的寶可夢 No.1 超夢（ミュウツー）

超夢果然是神奇寶貝粉絲永遠最愛的帥哥！超能力屬性神奇寶貝，因為出於研究目的不斷重組基因的緣故，結果意外誕生的超凶暴神奇寶貝，超夢的存在儼然就是究極強大的象徵。

這份票選名單也紅到了西方國家的網友眼中，有國外網友笑說：「這是認真的嗎？怎麼可以沒有三地鼠！」還有人紛紛提出自己喜愛的帥氣神奇寶貝有暴鯉龍、尼多王和火焰雞，你最喜歡的帥哥神奇寶貝是哪一隻呢？

三地鼠？？（pokemon）

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