任天堂為何不學PS、Xbox做成就系統？前員工歸納4原因：作風不符

任天堂在遊戲硬體和軟體方面一直獨樹一幟，其中最引人注目的差異之一就是缺乏成就系統。雖然部分遊戲會設定類似成就的內部獎勵，但 Switch 始終沒有推出全平台統一的成就或獎盃體系。



前任天堂官方節目「Nintendo Minute」主持人 Kit Ellis 和 Krysta Yang 在最近一期Podcast中解釋了他們認為任天堂從未引入成就系統的原因。他們表示，這源於任天堂不願模仿競爭對手，以及成就系統與公司核心遊戲理念的衝突。

任天堂為何不學PS、Xbox做成就系統？（nintendo）

Krysta 表示，他們曾多次提出引入成就系統的建議，尤其是對於大型線上遊戲，如《噴射戰士》和《馬里奧賽車》。但任天堂堅持認為，他們不想讓玩家產生優越感或自卑感。Kit 補充道，任天堂有一種思維，即別人已經做過的事情，如果要做，就必須想出不同的方式。

不引進成就系統的4個原因

歸納他們的討論，主要不引進成就系統的原因有四：

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重視平等的遊戲體驗：任天堂強調創造一個讓所有玩家感到平等的遊戲體驗。他們避免引入可能讓部分玩家因為成就而感到優越或自卑的系統。

任天堂獨特的作風：任天堂有一個強烈的理念，就是以自己的方式行事。他們抗拒模仿競爭對手的做法，即使那些系統很受歡迎。這種作風深植於公司的文化中，強調原創性而非追隨潮流。

遊戲設計理念：任天堂認為，遊戲應該按照創作者的設計來遊玩。他們擔心成就系統會讓玩家過度關注於取得成就，而非享受遊戲本身的樂趣。

潮流已過時：成就系統在多年前曾經非常流行，但任天堂認為這種趨勢已經過去。他們不再認為成就系統具有曾經的價值，並認為這只是一個已經過時的現象。

總體來說，任天堂的決策反映了他們致力於保持在遊戲行業中的獨特身份，並確保他們的遊戲能夠為所有玩家提供純粹且忠於原創的遊戲體驗。

Krysta 還強調，任天堂不想複製競爭對手，他們堅持認為所有的玩家都是平等的。Kit 則表示，任天堂認為成就系統會破壞純粹的遊戲體驗，可能導致玩家為了達成成就而急於通關或只關注特定內容，這並非理想的遊戲方式。

兩人還回憶起一次會議，一位高層因建議任天堂模仿 Xbox 的做法而遭到另一位高層的嚴厲批評。這清楚地表明，任天堂非常重視自己的獨特性。

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