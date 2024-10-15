《Silent Hill 2 Remake／沉默之丘2 重製版》8大結局條件攻略｜《Silent Hill 2 Remake》再度重製推出，遊戲氣氛非常詭異，可算是近年最出色的重製恐怖遊戲之一。遊戲的戰鬥及解謎雖然不算非常困難，但大家要完成遊戲中所有爆機，相信都頗花時間。今次為大家帶來8大結局的完成條件，令大家更快可以完美地完成遊戲。



《Silent Hill 2 Remake／沉默之丘2 重製版》遊戲中合共有8個不同的結局，之前的6個結局再加上2個全新結局。當中3個可以第一次玩時，利用save ＆ load的方法來全部完成。而另外5個，則需要完成第一周目後，再次玩「新遊戲+」模式後，才可以取得。

1. 離開結局

離開結局

- 在詹姆斯James受傷後盡快治療

－在林畔公寓硬幣櫃選擇蛇幣

－聽完瑪莉Mary在遊戲末期長廊的臥病談話

－不查看瑪莉亞Maria在醫院或迷宮牢房Labyrinth Center

－不調查Angela's Knife安潔拉的刀

－最多只查看瑪莉Mary的信件、照片和手帕1次

2. 在水中結局

在水中結局

－盡可能延遲治療傷勢

－在林畔公寓硬幣櫃選擇男子幣

－至少查看2次Angela's Knife安潔拉的刀

－聽完瑪莉Mary在遊戲末期長廊的臥病談話

－不查看瑪莉亞Maria在醫院或迷宮牢房Labyrinth Center

3. 瑪莉亞Maria結局

瑪莉亞Maria結局

－在林畔公寓硬幣櫃選擇女子幣

－與瑪莉亞Maria分離時盡快重新找到她

－離開Rosewood Park後立即前往Jack's Inn傑克旅館

－在醫院多次查看瑪莉亞Maria

－在迷宮牢房中多次查看瑪莉亞Maria

－不讓瑪莉亞Maria受到傷害

－除非必要否則不要打碎瑪莉亞Maria周圍的玻璃

－不要太多次撞到瑪莉亞Maria

－不調查瑪莉Mary的信件、照片和手帕

－不調查Angela's Knife安潔拉的刀

－不要把個人物品帶進Lakeview Hotel湖光酒店的員工電梯

－不要聽完瑪莉Mary在遊戲末期長廊的臥病談話

4. 狗狗結局

條件流程（點圖詳解）👇👇👇

+ 4

－進入「新遊戲+」模式

－取得第一件「部份壞掉鑰匙」 - 位於南谷東部大傑咖啡廳旁的一家寵物店後方的桌子上

－取得第二件「部份壞掉鑰匙」 - 位於傑克旅館門外東側房屋的狗屋內（打開經過傑克旅館的大門後，柵欄後面）

－組合2件破損鑰匙部件成「狗鑰匙」

－用「狗鑰匙」打開湖光酒店3樓觀察室的門

5. UFO結局

條件流程（點圖詳解）👇👇👇

+ 5

－進入「新遊戲+」模式

－取得「藍色寶石裝飾」位於南谷東面珠寶店橱窗

在以下4個地點調查「藍色寶石裝飾」:

－東南谷索爾公寓屋頂

－初次遇到瑪莉亞的玫瑰水公園的涼亭

－湖光酒店碼頭

－在312號房調查「藍色寶石裝飾」觸發結局

6. 重生結局

條件流程（點圖詳解）👇👇👇

+ 3

－進入「新遊戲+」模式

－取得「猩紅儀式」 - 在墳場水邊的墳墓旁

－取得「白色聖油」 - 在南谷西半的包德溫大廈外

－取得「黑曜石高腳杯」 - 在南谷西半左上方的歷史學會的壁龕內

－取得「遺失的回憶」 - 在湖光飯店需要利用電鋸劈開牆壁，1樓失物招領室的書架上

遊戲結尾時持有以上4件物品即可觸發

7. 極樂結局

條件流程（點圖詳解）👇👇👇

+ 3

－進入「新遊戲+」模式

－取得「生鏽鑰匙」 - 在彼得保齡球館的保險箱（密碼1887）

－取得「小箱子」 - 在布魯克黑文醫院花園的小休息區

－合成「白克勞迪」

－在湖光飯店 312號房觀看錄像帶

8. 寧靜結局

條件流程（點圖詳解）👇👇👇

+ 2

－需先獲得在水中結局後再玩「新遊戲+」模式:

－先取得電鋸

－然後取得「悲傷鑰匙」 - 在威爾斯路附近的綠色小車

－用「悲傷之鑰」打開湖光飯店經理辦公室保險箱取得「托盧卡湖明信片」（密碼314）

－調查明信片觸發寧靜結局

Save ＆ Load：在首次遊玩時，利用存檔/讀檔功能，快速完成「在水中」、「離開」和「瑪莉亞」這三個結局，省下時間。



新遊戲+：完成第一周目後，開啟「新遊戲+」模式，並集中解鎖「重生」、「狗狗」、「UFO」及兩個新結局。

