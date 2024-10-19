《航海王》將長期停播　明年回歸時提高製作品質　更有重製版補上

《海賊王》動畫宣布將從即日起（10 月 13 日）暫停播出「六個月」，預定明年 4 月才會繼續播出最新進度「蛋頭篇」。而停播的這段期間，將會以重製版「魚人島篇」與 25 週年紀念特別集數替代。



重製版「魚人島篇」感覺很好看！

重製版「魚人島篇」感覺很好看（東映動畫）

重製版「魚人島篇」將從今年的 10 月 27 日持續播出至明年 3 月 30 日，同樣是週更。據了解，這次的重製會是全新的動畫呈現，並採用更符合現代的視覺風格。

主題曲則是替換成以前的《We Go!》，由北谷洋和「特邀嘉賓」一齊演唱。片尾曲則是《Sailing》，由日本男團 BE：FIRST 演唱。

而本週（10 月 20 日）的播出時段將先以《海賊王粉絲信》打頭陣，也就是 25 週年紀念特別集數。

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《海賊王》動畫暫時停播也很多種原因，最簡單的說就是它已追上漫畫原作的進度，且自從進入「未來島蛋頭篇」開始就已是作者尾田榮一郎公認的「最終篇章」，而動畫在播出這麼長一段時間後，也是時候進場維修一下了，相信在明年四月歸來後，《海賊王》動畫的品質將大幅提升。

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