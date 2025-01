膽大黨/藥師少女的獨語旺角TOP限定店|巨型吹氣高速婆婆打卡位|旺角動畫精品Pop Up + 大量打卡位|動畫新霸權《膽大黨 DAN DA DAN》不只影集好看,招財貓型吉祥物「高速婆婆」毒舌又可愛,即日起至2 月 28 日於旺角 T.O.P This is Our Place商場(旺中旁邊),天台有巨型吹氣「婆婆」同你打卡,換「高速婆婆」賀年卡!期間店仲有金色招財貓/黑金埃及風「高速婆婆」限定版玩具賣!



今次ANI-FEST @ T.O.P 2025活動是由動畫精品品牌SUNRISEPOP主理,最吸引最「好影」的打卡位是5樓天台外的巨型吹氣「高速婆婆」,影相有旺角街頭做背景,幾有意思。

5樓天台外的巨型吹氣「高速婆婆」(鍾世傑攝)

至於1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女的獨語》2期的打卡人型紙板和背景,讓fans打卡。

1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女》2期的打卡人型紙板和背景(鍾世傑攝)

3樓的《藥師少女》字條許願牆,可以用紙寫下你的新年心願。(鍾世傑攝)

3樓的《藥師少女》字條許願牆,可以用紙寫下你的新年心願。1樓有立體的高速婆婆雕像及兩位主角「厄卡倫」及「小桃」的人型紙板。其他地方則有《膽大黨》、《藥師少女》的背景牆,看看你能否全部抄出來。自拍完加上#DANDADAN 及@topmongkong,換到「高速婆婆」賀年卡。(《藥師少女》也有相應的打卡換禮)

成功找出各個打卡位,IG Tag大會,就可以拎到高速婆婆賀年卡。(鍾世傑攝)

打夠卡就可以落地庫B1港鐵接駁層,有SUNRISE POP的《膽大黨》、《藥師少女的獨語》2期、《怪獸8號》、《咒術迴戰》期間限定精品店。前2部新作的商品全部都好新,單是「高速婆婆」的figure公仔都有6款!包括店內獨家的金色招財貓/黑金埃及貓「高速婆婆」限定版錢罌!還有掛飾、盲盒公仔、抽選的襟章及迷你色紙。

招財貓「高速婆婆」限定版錢罌

黑金埃及貓「高速婆婆」限定版錢罌

金色招財貓「高速婆婆」裝飾figure

各式《膽大黨》立牌。

《膽大黨》環保袋

《膽大黨》人型Q版頭盲盒,質地可以大大力按扁出氣。

未正式發售《膽大袋》Q版figure盲盒,現場預訂。

未正式發售的Okarun Q版figure,現場預訂。

活動名稱:「 ANI-FEST @ T.O.P 2025 」

地點: T.O.P This is Our Place (香港旺角彌敦道 700 號)

活動日期及時間:

2025 年 1 月 17 日 (開幕日) 下午 4:00 至晚上 8:00

⁠2025 年 1 月 18 日 至 2025 年 2 月 28 日(正常日程)每日中午 12:00 至晚上 8:00

「 ANI-FEST @ T.O.P 2025 」

購買2件指定產品送膽大黨明信卡或藥師少女的獨語透明卡