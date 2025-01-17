膽大黨/藥師少女的獨語旺角TOP限定店｜巨型吹氣高速婆婆打卡位｜旺角動畫精品Pop Up + 大量打卡位｜動畫新霸權《膽大黨 DAN DA DAN》不只影集好看，招財貓型吉祥物「高速婆婆」毒舌又可愛，即日起至2 月 28 日於旺角 T.O.P This is Our Place商場（旺中旁邊），天台有巨型吹氣「婆婆」同你打卡，換「高速婆婆」賀年卡！期間店仲有金色招財貓／黑金埃及風「高速婆婆」限定版玩具賣！



今次ANI-FEST @ T.O.P 2025活動是由動畫精品品牌SUNRISEPOP主理，最吸引最「好影」的打卡位是5樓天台外的巨型吹氣「高速婆婆」，影相有旺角街頭做背景，幾有意思。

5樓天台外的巨型吹氣「高速婆婆」（鍾世傑攝）

5樓天台外的巨型吹氣「高速婆婆」（鍾世傑攝）

至於1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女的獨語》2期的打卡人型紙板和背景，讓fans打卡。

1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女》2期的打卡人型紙板和背景（鍾世傑攝）

1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女》2期的打卡人型紙板和背景（鍾世傑攝）

1F/3F/4F各有不少《膽大黨》、《藥師少女》2期的打卡人型紙板和背景（鍾世傑攝）

3樓的《藥師少女》字條許願牆，可以用紙寫下你的新年心願。（鍾世傑攝）

3樓的《藥師少女》字條許願牆，可以用紙寫下你的新年心願。1樓有立體的高速婆婆雕像及兩位主角「厄卡倫」及「小桃」的人型紙板。其他地方則有《膽大黨》、《藥師少女》的背景牆，看看你能否全部抄出來。自拍完加上#DANDADAN 及＠topmongkong，換到「高速婆婆」賀年卡。（《藥師少女》也有相應的打卡換禮）

成功找出各個打卡位，IG Tag大會，就可以拎到高速婆婆賀年卡。（鍾世傑攝）

3樓的《藥師少女》字條許願牆，可以用紙寫下你的新年心願。（鍾世傑攝）

打夠卡就可以落地庫B1港鐵接駁層，有SUNRISE POP的《膽大黨》、《藥師少女的獨語》2期、《怪獸8號》、《咒術迴戰》期間限定精品店。前2部新作的商品全部都好新，單是「高速婆婆」的figure公仔都有6款！包括店內獨家的金色招財貓／黑金埃及貓「高速婆婆」限定版錢罌！還有掛飾、盲盒公仔、抽選的襟章及迷你色紙。

招財貓「高速婆婆」限定版錢罌

黑金埃及貓「高速婆婆」限定版錢罌

金色招財貓「高速婆婆」裝飾figure

各式《膽大黨》立牌。

《膽大黨》環保袋

《膽大黨》人型Q版頭盲盒，質地可以大大力按扁出氣。

未正式發售《膽大袋》Q版figure盲盒，現場預訂。

未正式發售的Okarun Q版figure，現場預訂。

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活動名稱：「 ANI-FEST @ T.O.P 2025 」

地點： T.O.P This is Our Place (香港旺角彌敦道 700 號)

活動日期及時間：

2025 年 1 月 17 日 (開幕日) 下午 4:00 至晚上 8:00

⁠2025 年 1 月 18 日 至 2025 年 2 月 28 日（正常日程）每日中午 12:00 至晚上 8:00

「 ANI-FEST @ T.O.P 2025 」

購買2件指定產品送膽大黨明信卡或藥師少女的獨語透明卡