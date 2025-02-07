《魔物獵人 荒野》新地圖冰霧斷崖公布　黑蝕龍、影蜘蛛外還有牠

卡普空於近日曝光了《魔物獵人 荒野》的第六部預告片，並揭曉了本作的第四張地圖「冰霧斷崖」，加上先前的天塹沙原、緋紅森林、湧油山谷，終於湊齊了完整的生態系，有沙漠、有森林，也有炎熱與寒冰，這樣就不怕冷熱飲派不上用場啦！



離發售剩下不到一個月了！

《魔物獵人 荒野》（capcomasia）

此次公開的冰霧斷崖被形容成「暴風雪肆虐的寒冷地區」，而來自這片土地的全新魔物就是「風鋏龍」。

《魔物獵人 荒野》（capcomasia）

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風鋏龍為海龍種。由於其長在尾巴上的鋒利大尾爪和頸部特殊的膜片迎風漂浮飛行的樣子，因此得名「風鋏龍」。另外，此次也公開了「影蜘蛛」與「黑蝕龍」的回歸，加上鎧龍、毒怪鳥、雌火龍、桃毛獸王、怪鳥等，這次復活魔物陣容依然相當堅強。

而系統方面，獵人們可以不用理會裝備性能，只要你生產過「進階防具」，就能自由組合、搭配自己喜歡的外觀，同理，隨從的裝備也是。另外，這一代新增的鷺鷹龍，隨著故事的推進，還可自訂它的毛色和裝飾。

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一樣是這一代新增的系統，可設置在原野上的「簡易營地」亦能變更布料的顏色、圖案、椅子等選項，以及在營地內和附近播放的背景音樂等。

最後是第二回公開測試（OBT2）的新訊，除了第一回測試的內容外以及上次曝光的「毒怪鳥」，今回確定獵人們可在 OBT2 中討伐「鎖刃龍」！

第一個時段：2025 年 2 月 7 日～2025 年 2 月 10 日

第二個時段：2025 年 2 月 14 日～2025 年 2 月 17 日

參與測試平台：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam



此外，這次公開測試的內容一樣僅有創角能夠繼承，但參與公開測試的玩家都能獲得特典：（1）裝飾武器的艾路貓「飾物」。（2）有參加第二回公開測試才能獲得的「大禮包」：生肉×10、麻痺陷阱×3、地洞×3、捕獲用麻醉球×10、大爆彈桶×3、鎧玉×5、投射器閃光彈×10、投射器大異臭彈×10。

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