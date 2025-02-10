《魔物獵人 荒野》公測出狀況　主機爆炸、鎖刃龍變多邊形怪獸

2月7日，卡普空正式開啟了《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》的第二回公開測試（OBT2），這次總共分為兩個時段，且在 OBT2 中還新增了老魔物「毒怪鳥」與封面怪「鎖刃龍」可以討伐。讓玩家在狩獵正式解禁前先過過乾癮。



《魔物獵人 荒野》第二回公開測試（OBT2）：

‧ 第一個時段：2025 年 2 月 7 日～2025 年 2 月 10 日

‧ 第二個時段：2025 年 2 月 14 日～2025 年 2 月 17 日

‧ 參與測試平台：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam



《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》的第二回公開測試（OBT2）（monsterhunter）

效能測試跑到主機炸裂

更貼心的是，卡普空這次還準備了 Monster Hunter Wilds Benchmark（效能測試），這是一個專用於《魔物獵人 荒野》的跑圖程式，在 Steam 上下載過後，程式會自動進行開場動畫以及一系列的操作，直到抵達大本營就會依據電腦跑的順暢度給予分數。

據官方所述，分數達 2 萬以上就「能夠非常流暢地遊玩」、10,250 以上則是「能夠順利遊玩」，而低於這個分數的話就屬於「建議更改設置」，直到最低就是 5,200 以下，屬於「難以運行」 。

但沒有什麼是能澆熄獵人們的熱情！一位來自日本的玩家，表示當他開啟《魔物獵人 荒野》效能測試後，結果主機突然「砰！」的一聲，直接炸裂。

另外，台灣玩家也在 FB 社團分享自己的跑圖結果，有一位玩家分享他用自己的老筆電還能跑出分數（顯示 300 多分，但看起來還沒完全跑完）十分震驚，而底下另一位玩家貼出了自己爆炸的主機表示：「你的已經算很好了。」

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多邊形鎖刃龍強度一樣高！

而在 OBT2 新增的封面怪「鎖刃龍」，討伐難度與其它魔物真的不是同一個級別的。加上限制 20 分鐘（貓車次數從 3 變 5 次）的設定，真的能讓玩家感受鎖刃龍身為此次封面怪的威嚴。

但怎麼讓鎖刃龍瞬間失去威嚴？那就是準備一台效能不足的電腦。這個狀況其實在一測時就發生過，會使得《魔物獵人 荒野》中的物件、NPC、魔物等都轉化成多邊形，彷彿讓玩家重回 2000 年代的經典時代。不過，不要看多邊形鎖刃龍這搞笑的模樣，它的強度是一樣的，加上材質變成那詭異的模樣，想要閃招更加的困難。

《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》（monsterhunter）

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