TOYSOUL 2018亞洲玩具頒獎典禮　五大獎項勁力回顧

Toysoul「亞洲玩具頒獎典禮2018」共設五項大獎,除本地單位作評審外,更邀請來自亞洲各地等大型玩具展覽單位參與評審。另有兩項特別於《香港01》設立網上投票,分別為「傑出原創玩具系列」及「本年度最佳玩具店」 。 現在我們來個年終壓軸回顧,重溫頒獎禮盛況、得獎單位喜悅。

店面吸引,自然客似雲來。展覽攤位佈局精妙具吸引力,更能為產品錦上添花。首先頒發獎項為「展會最佳攤位設計」,今年TOYSOUL 2018得獎者分別為Bandai Tamachii Nation和Play Toy。

「展會最佳攤位設計」得獎者為之一Bandai Tamachii Nation。

「最佳玩具店」則是由01會員一人一票選出的其中之一個獎項。ToyStation、Seven和精品分別以108票、125票及156票勇奪頭三甲。精品玩具在港扎根多年,且或許基於代理不少玩具,因此店面新貨update快又常有特價,獲得玩具迷青睞。

精品以156票奪得「最佳玩具店」第一名。

「傑出原創玩具系列」亦係由01會員一人一票選出。Kids Logic製作之「1/6超時空要塞數碼音響系列」以89票排第三名。Soap Studio的「Artist x Soap Studio x WB系列」則以100票居於亞軍,它是Soap Studio請來Kenny Wong與華納兄弟卡通系列《樂一通》(Looney Tunes)作聯乘,推出火星人馬文(Marvin the Martian)的Molly,別緻可愛。

至於冠軍得主為Alpha C的「袁星亮 - 四季幻城系列」(104票)。原型師袁星亮的設計線條細膩、驚艷無比,《秋鸞廣寒宮》等高超作品均充滿奇幻風格和中國神話元素,其塗裝成品更是精美如美學雕塑。已經去到藝術品的崇尚境界,實至名歸。

Alpha_C「袁星亮_-_四季幻城系列」以105票奪得「傑出原創玩具系列」第一名。

五項超級大獎

「最佳玩具新力軍」得主為Litor's Work、kitzconcept、Pose+、AE Work Shop及The Little Hut。

「最佳聯乘系列」方面,除了「Soap Studio: Get Animated: Artists x Looney Tunes」外,「Mike Cargo: Molly x 老夫子」、「How2work: Labubu Rangeas(Kasing Lung x T9G)」、「Instinctoy x Molly」、「EROSION MOLLY By Kennyswork x INSTINCTOY」及「Mastamic x 井上三太 x H2W Mastamic Figure」等夢幻級名家大師的合作亦榜上有名。

「本年度最佳玩具品牌」共十位得主如下:Bandai(Tamashii Nations)、How2Work、工匠堂、Tiny 微影、UNBOX、Play、Toyzero plus、Soap Studio、Bigboystoys HK及Instinctoy。

「本年度最佳玩具設計師」共十位得主如下:Kenny Wong、Chino Lam、Lung Ka Sing、SHOKO NAKAZAWA、Sticky Monster Lab、Ziqi、Yoyo Yeung、白白、Hariken及TOO Natthapong。

「最佳玩具新力軍」得主The_Little_Hut。

至於壓軸超級大獎「本年度最佳玩具大獎」,由設計師藝術膠品到精細無遺之Action figure亦有所囊括,得獎者分別是「A good company Sticky Moster Lab」、「Bandai Metal Build METAL BUILD Strike Gundam」、「BigBoysToys Bulkyz Collections Ninja Turtles」、「Hot Toys Marvel Studios Ironman Mark XLVI Concept Art」、「How2work Rangeas公仔」、「Chino Lam 大豆芽動物園」、「PUCKY Pool Babies盲抽系列」、「工匠堂筋肉人黃色的鬥衣Ver.」、「ToyZero Plus Bac Bac Not Just A Sticker」及「BU TOYS 香港重機系列 - 廢箱重機」。

+ 6 + 5 + 4