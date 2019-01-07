Anthem冒險聖歌最新gameplay影片釋出 重量感超一流　2月必玩大作

【Anthem】如果問我2019年第一季有什麼必玩大作，Bioware開發的機械人動作射擊遊戲《Anthem》冒險聖歌絕對是期待注目作之一，無他，單是可以「Ironman」般穿上動力機甲飛地遁地已經值回票價啦！

稍早時份外國遊戲媒體IGN就公開了一段視頻，內容為遊戲中可用的其中三款機甲風暴（Storm）、巨像（Colossus）和攔截者（Interceptor）三人組成小隊，由頭到尾打完整個體驗版任務「失蹤的奧術士」（Lost Arcanist）。

雖然可能不是人人都喜歡EA，但是《Anthem》由開發出《Mass Effect》、《絕冬城之夜》等名作的Bioware操刀，有絕對信心不會伏。越肩式視角非常舒適，個人最欣賞遊戲將「機甲」的質感和重量感表現得淋漓盡致，尤其是飛行和徒步模式的切換、在飛行中噴射加速時，機甲那流暢的加速感實在令人賞心悅目。

另外每個機甲的武裝都有各自特色，分工十分明顯 : 如風暴以大範圍攻擊為主、巨像則有傑出的防禦力可衝鋒陷陣、攔截者則最為靈活，可以快速作出各種支援及收拾落單或漏網的敵人。分工明顯、角色各具特色的連線合作遊戲玩起來肯定別有趣味。唯一可能是Motion Blur實在有點「重手」，筆者個人來說是還好，但如果玩不慣動作/射擊遊戲的玩家可能會看得有少評頭暈。

+ 4 + 3 + 2

《Anthem》將於2019年2月2 日在Xbox One、PS4及PC上推出；而搶先試玩版將在2月15日開放予 Origin Access與EA Access會員使用。如果你已經預購了《Anthem》，更可以在1月25日參加VIP試玩。

《Anthem》冒險聖歌官方網頁